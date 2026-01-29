«Где жена?» — Носков и Дробыш отшутились о том, что раздражает дома
Артист и его жена Марина вместе уже 45 лет.
Фото, видео: Евгений Стукалин/ТАСС; 5-tv.ru
Носков и Дробыш: в домашней обстановке из себя может вывести жена
Заслуженный артист России Николай Носков пошутил, что в домашней обстановке его может вывести из себя только жена. Шутку артиста поддержал продюсер Виктор Дробыш. Носков впервые за продолжительное время ответил на вопрос корреспондента 5-tv.ru.
«Где она, где жена?» — засмеялись Николай Носков и Виктор Дробыш.
Артист и продюсер продолжили шутку и рассказали, чем же супруга может выводить из себя дома.
«По-разному? Не бывает по-разному, все одинаковые. Поверьте, все одинаковые», — заключил Дробыш под одобрительное кивание Носкова.
Николай Носков и его жена Марина вместе уже 45 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Носков не против того, чтобы его песни исполняли молодые артисты. Он выразил уверенность, что новое поколение справится с этой задачей, даже если у них что-то не получится и его музыка в новом исполнении будет звучать плохо.
