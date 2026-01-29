Носков и Дробыш: в домашней обстановке из себя может вывести жена

Заслуженный артист России Николай Носков пошутил, что в домашней обстановке его может вывести из себя только жена. Шутку артиста поддержал продюсер Виктор Дробыш. Носков впервые за продолжительное время ответил на вопрос корреспондента 5-tv.ru.

«Где она, где жена?» — засмеялись Николай Носков и Виктор Дробыш.

Артист и продюсер продолжили шутку и рассказали, чем же супруга может выводить из себя дома.

«По-разному? Не бывает по-разному, все одинаковые. Поверьте, все одинаковые», — заключил Дробыш под одобрительное кивание Носкова.

Николай Носков и его жена Марина вместе уже 45 лет.

