«Где жена?» — Носков и Дробыш отшутились о том, что раздражает дома

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 1 429 0

Артист и его жена Марина вместе уже 45 лет.

Фото, видео: Евгений Стукалин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Носков и Дробыш: в домашней обстановке из себя может вывести жена

Заслуженный артист России Николай Носков пошутил, что в домашней обстановке его может вывести из себя только жена. Шутку артиста поддержал продюсер Виктор Дробыш. Носков впервые за продолжительное время ответил на вопрос корреспондента 5-tv.ru.

«Где она, где жена?» — засмеялись Николай Носков и Виктор Дробыш.

Артист и продюсер продолжили шутку и рассказали, чем же супруга может выводить из себя дома.

«По-разному? Не бывает по-разному, все одинаковые. Поверьте, все одинаковые», — заключил Дробыш под одобрительное кивание Носкова.

Николай Носков и его жена Марина вместе уже 45 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Носков не против того, чтобы его песни исполняли молодые артисты. Он выразил уверенность, что новое поколение справится с этой задачей, даже если у них что-то не получится и его музыка в новом исполнении будет звучать плохо.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:51
Пенсионерам старше 80 лет в России удвоят фиксированные выплаты с 1 февраля
7:45
Новоселье откладывается: почему Лурье не спешит заезжать в бывшую квартиру Долиной
7:38
Умер 46-летний актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Андрей Бур
7:30
Разнесли пункт управления дронами ВСУ залпом из пушки «Гиацинт-Б». Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Еще раз привет: в Приморье повторно отловили выпущенного в дикую природу тигра
7:00
Такер Карлсон: протесты в США могут привести к распаду страны

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26
Залп «Града» накрыл опорник боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026