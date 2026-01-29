«Пускай поют, даже если плохо»: Николай Носков позволил молодым артистам исполнять свои песни

Николай Носков позволил молодым исполнителям петь свои песни

Заслуженный артист России Николай Носков признался, что не против, если молодые исполнители будут петь его песни. Он уверен, что они точно справятся. Об этом он впервые за долгое время сообщил в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru. Вместе с ним в беседе участвовал его коллега, продюсер Виктор Дробыш.

«Конечно, да, нормально», — ответил Носков.

«А если плохо споют?» — спросили у артиста.

«А, тоже нормально», — с улыбкой ответил он, махнув рукой.

«Вы не злитесь, когда ваши песни перепевают, например, плохо?» — уточнили у него.

«Да нет, конечно», — подтвердил он.

«Пускай поют», — заключил Виктор Дробыш.

В 2017 году Николай Носков пережил ишемический инсульт, что привело к частичному нарушению функций правой руки и ноги, а также к трудностям с речью. Какое-то время певец передвигался на инвалидном кресле, однако сейчас он уже использует трость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Носков продолжает заниматься музыкой у себя дома.

