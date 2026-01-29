Умер 46-летний актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Андрей Бур

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Последние два года он не принимал участия в новых съемках и практически не появлялся в медийном пространстве.

Умер актер Андрей Бур

Фото: ВКонтакте/Андрей Бур/byrand

На 47-м году жизни в России скончался актер Андрей Бур, принимавший участие в съемках кассовых отечественных сериалов. Об этом сообщил его брат Олег в социальных сетях.

Родственник артиста отметил, что его сердце перестало биться еще 16 января. На данный момент причины скоропостижного ухода Бура из жизни остаются неизвестными.

Творческий путь исполнителя, чья настоящая фамилия была Бурычев, начался сравнительно недавно. Дебют в отечественном кинематографе он совершил в 2013 году.

За годы активной работы он успел накопить внушительную фильмографию, состоящую из множества телепроектов. Бур обладал характерной внешностью, благодаря которой его часто приглашали на эпизодические и второстепенные роли, которые неизменно запоминались зрителям.

Среди наиболее известных работ с его участием выделяются такие хиты, как «СашаТаня», «Мент в законе-9», «Доктор Рихтер», а также сериал «Реальные пацаны».

Особую популярность ему принесли роли в проектах «Ивановы-Ивановы» и комедийном детективе «Полицейский с Рублевки — 3». Кроме того, артист успел сняться в новогодней франшизе «Елки последние».

Финальным проектом в его карьере стал многосерийный фильм «Бихэппи», где Бур сыграл медработника. Отмечается, что последние два года актер не принимал участия в новых съемках и практически не появлялся в медийном пространстве.

