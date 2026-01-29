Грачева дала совет модели Тартановой, согласившейся на мировую с избившим ее парнем

Грачева: избитая модель Тартанова должна добиваться наказания для избившего ее парня

Правозащитник Маргарита Грачева, которой бывший муж в 2017 году отрубил кисти рук, прокомментировала ситуацию вокруг избиения кубанской модели Анжелики Тартановой. Она обратилась к девушке в беседе с Life.ru.

По словам Грачевой, Анжелике необходимо добиваться справедливого наказания в отношении обидчика. Она отметила, что мягкие приговоры по подобным делам в России встречаются довольно часто.

Грачева добавила, что даже в ее случае, несмотря на тяжесть преступления, срок наказания мог составить всего пять лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Анжелика Тартанова, получившая тяжелую черепно-мозговую травму после избиения, достигла мирового соглашения со своим обидчиком Дмитрием Кузьминым. Девушка урегулировала с ним гражданско-правовые претензии.

Маргарита Грачева, оценив финансовую сторону договоренностей, предположила, что решение могло быть принято из прагматичных соображений. Так, без соглашения у пострадавшей был риск не получить ничего, тогда как достигнутый компромисс теоретически дает шанс оплатить необходимое лечение и операции. В то же время правозащитник выразила сомнение, что Тартановой в итоге действительно выплатят деньги.

Отдельно Грачева указала на важность общественного внимания к делам о насилии. По ее мнению, публичность помогает пострадавшим чувствовать поддержку, хотя одновременно может спровоцировать волну обвинений в адрес жертвы. При этом она заняла жесткую позицию против примирения с агрессорами и восстановления отношений после насилия. Маргарита пояснила, что подобные случаи нередко заканчиваются еще более тяжелыми последствиями.

«Я категорически против, чтобы люди потом опять сходились. Это однозначно, потому что, даже если он будет извиняться и говорить, что он ошибся, это больше слова и, как показывает статистика, после первых ударов бывает все хуже и заканчивается летальным исходом», — подчеркнула она.

Правозащитник убеждена, что человек, совершивший подобное преступление, должен получить длительный срок лишения свободы, поскольку его жертве предстоит жить с последствиями нападения всю оставшуюся жизнь, тогда как действующая практика наказаний часто не соответствует тяжести содеянного.

Известно, что Анжелика Тартанова пропала из публичного поля в декабре прошлого года. Близкие девушки забили тревогу после того, как она внезапно перестала выходить на связь, несмотря на активное присутствие в соцсетях. Позднее выяснилось, что модель находится в больнице с тяжелой травмой головы после многочисленных ударов. Из-за повреждений она временно перестала узнавать родных и ребенка, а также перенесла серьезные хирургические вмешательства.

История самой Маргариты Грачевой получила широкий общественный резонанс в 2017 году. Тогда ее бывший супруг Дмитрий Грачев из ревности вывез женщину в лес и лишил ее кистей обеих рук. Врачам удалось спасти одну конечность, вторую заменили на протез. Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима, однако компенсацию за причиненный вред он не выплатил.

