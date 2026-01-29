«Мне так страшно»: вдова Паши Техника рассказала о состоянии сына после операции

Вдове Паши Техника тяжело справляться с родительскими обязанностями в одиночку

Сыну покойного рэпера Паши Техника провели хирургическое вмешательство — мальчику удалили аденоиды. Из больницы на связь вышла вдова артиста, блогер Ева Карицкая.

Ева рассказала, что в подобные моменты особенно остро ощущает отсутствие мужа. Блогер не отрицает: справляться с родительскими переживаниями в одиночку ей крайне непросто.

По ее словам, тревога за ребенка дается тяжело, а привычной поддержки, к которой она была привыкла рядом с Пашей, сейчас очень не хватает.

Карицкая отметила, что именно он всегда помогал ей сохранять спокойствие и уверенность в сложных ситуациях, тогда как теперь ей приходится справляться с эмоциями одной, ожидая, когда сын очнется после операции.

«Мне так страшно. Я понимаю, как сложно мамам-одиночкам во всех планах. Я такая паникерша, Паша всегда меня осаживал и успокаивал, приземлял. Сейчас меня трясет, жду, когда проснется», — сказала Ева.

