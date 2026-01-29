Собянин: Москва укрепляет позиции в сфере 3D-печати для промышленности

Москва продолжит усиливать позиции в области промышленной 3D-печати, которая стала одним из ключевых инструментов развития экономики и высокотехнологичного производства. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

По его словам, аддитивные технологии позволят существенно сократить вес изделий, более рационально использовать сырье и значительно ускорить производственные процессы. Кроме того, такие методы дадут возможность создавать продукцию сложной геометрии и индивидуальных параметров, в том числе использование переработанных материалов и собственных производственных мощностей.

Свыше 25 компаний, которые специализируются на аддитивных технологиях, работают в российской столице в настоящее время. В них занимаются выпуском 3D-принтеров и комплектующих, разработкой расходных материалов и профильного программного обеспечения, а также оказывают услуги промышленной печати, также в формате 3D-ферм.

Отдельное внимание уделили подготовке будущих специалистов. Порядка 100 школьников, обучающихся в инженерных классах, посетили площадку компании-резидента «Аддитивный инжиниринг» в особой экономической зоне «Технополис Москва» в прошлом году. Там им продемонстрировали работу промышленных 3D-принтеров и показали, как с помощью современных технологий можно воссоздавать уникальные детали, которые больше не выпускают серийно.

Разработки московских производителей находят применение и за пределами столицы. Так, оборудование одного из столичных предприятий успешно внедрили в Институте машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в конце прошлого года, что подтвердило высокий уровень столичных решений в сфере аддитивного производства.

