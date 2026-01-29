Россия передала Киеву тела тысячи погибших украинских военных

Мединский: Россия передала Украине тела тысячи погибших военных ВСУ

Россия передала Украине тела тысячи погибших украинских военных. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский.

«России переданы тела 38 погибших российских воинов», — написал он в Telegram-канале.

Как писал 5-tv.ru, в конце декабря замминистра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что на тот момент Москва передала украинской стороне около 12 тысяч тел их погибших военных. Украина вернула России около 200 тел. В этом заключается положительный эффект от стамбульских переговоров, отметил дипломат.

Кроме того, тогда он заявил о возвращении на родину около 2,3 тысячи российских военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц. При этом на тот момент было известно об удерживании на Украине 12 мирных жителей, которых насильно вывезли из Курской области во время вторжения украинских боевиков.

