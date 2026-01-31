Пока Голливуд не испортил: какие книги экранизируют в 2026 году

В экранизации поэмы Гомера «Одиссея» сыграют Мэтт Дэймон и Энн Хэтуэй

От вересковых полей Англии до открытого космоса, где на кону судьба человечества. 2026 год обещает стать настоящим праздником для любителей экранизаций. Кинотеатры и стриминговые сервисы готовят масштабные премьеры, основанные на романах. Многие из них уже успели стать культовыми и вирусными.

Но есть один проверенный способ получить от этих историй максимум — прочитать книги заранее, пока сюжет еще не оброс чужими интерпретациями. О самых громких экранизациях рассказали в материале 5-tv.ru.

Неизменная романтика

Год открывает роман Эмили Генри, одной из главных звезд современной романтической прозы, «Отпуск на двоих». Это история о том, как дружба может оказаться страшнее любви. Двое лучших друзей годами ездят вместе в отпуск, пока одна ссора не разрушает все, что между ними было.

Книга строится не на громких признаниях, а на мелочах: взглядах, недосказанностях, привычке быть рядом. Именно поэтому она так полюбилась читателям. Фильм уже вышел на экраны. А главные роли в нем сыграли Эмили Брейдер и Том Блайт.

Два фильма по романам Колин Гувер

Если вы смотрели «Все закончится на нас», то этот автор должен быть вам знаком. Именно по книгам писательницы в этом году зрители увидят целых два фильма.

«Напоминание о нем» — один из самых болезненных романов Гувер. В этой истории молодая женщина выходит из тюрьмы и пытается вернуть право быть матерью в мире, который не спешит ее прощать. Это не сентиментальная история о втором шансе, а тяжелый разговор о вине, утрате и границах прощения. Экранизация выйдет в 2026 году, но книга честнее и жестче, чем любой сценарий.

«Тайный дневник Верити» — психологический триллер, который сделал Гувер культовой фигурой не только в романтическом жанре. По сюжету писательница-аутсайдер получает шанс дописать книги за знаменитую автора, которая прикована к постели.

Она находит ее незаконченную рукопись, от которой невозможно оторваться. При этом, героиня влюбляется в мужа автора. История построена на сомнении: кто говорит правду, а кто манипулирует?

Кино выйдет осенью 2026 года. В главных ролях уже значатся Дакота Джонс и Энн Хэтэуэй.

Переосмысление классики

Готический роман Эмили Бронте «Грозовой перевал», написанный в XIX веке, по-прежнему остается одной из самых жестоких книг о любви. Это не история страсти, а хроника разрушения: себя, других и целых поколений.

Новая экранизация выйдет уже 13 февраля и обещает визуальную мощь и эротичность. Роли Хитклиффа и Кэтрин исполнят Джейкоб Элорди и Марго Робби.

Также 2026 год станет настоящим ренессансом Джейн Остин. Сразу несколько экранизаций напомнят, что ее романы вечная классика:

«Чувство и чувствительность» — история сестер, разрывающихся между рассудком и эмоциями,

«Гордость и предубеждение» в формате сериала,

«Другая сестра Беннет» — по роману Дженис Хэдлоу, в котором рассказывается о судьбе Мэри Беннет из «Гордости и предубеждения».

История о Франкенштейне от Мэри Шелли снова легла в основу фильма. Прокат научно-фантастической картины с элементами мюзикла запланирован на 6 марта. Лента получила название «Невеста Франкенштейна».

По сюжету действие разворачивается в 1930-х годах. Одинокий Франкенштейн, которого сыграет Кристиан Бэйл, прибывает в Чикаго, чтобы заручиться поддержкой доктора Евфрония в создании для себя компаньонки. Вместе они оживляют убитую молодую женщину, которая становится Невестой. Однако ее новое «рождение» привлекает внимание полиции и провоцирует возникновение радикальных социальных движений.

Для любителей фантастического и космического

Автор «Марсианина» Энди Вейер снова отправляет героя в космос. На этот раз в романе «Проект «Аве Мария» астронавт Райланд Грейс приходит в себя без памяти, без команды и без возможности отступить на борту коробля. Герой постепенно понимает: от его решений зависит судьба Земли.

Роман сочетает научную точность, юмор и тему одиночества. Фильм уже 20 марта удивит зрителей зрелищностью. А главную роль сыграет Райан Гослинг.

Также в конце года свет увидит экранизация по продолжению культового романа Фрэнка Герберта — «Дюна». В новой части разрушается привычный образ героя. Пол Атрейдес уже не освободитель, а религиозный символ.

Политика и фанатизм здесь будут важнее экшена. И без чтения книги этот пласт легко потеряется на экране. Конечно же, к своим ролям вернутся уже полюбившиеся Зендая и Тимоти Шаламе.

«Голодные игры» возвращаются

Приквел к «Голодным играм» от Сьюзен Коллинз, посвященный юности Хеймитча Абернати, выйдет на экраны 19 ноября. Часть получила название «Рассвет жатвы».

В центре сюжета вновь тема того, как система ломает человека. В оригинальной трилогии образ Хэймитча воплотил Вуди Харрельсон. В новом фильме главные роли отданы Джозефу Заду и Майе Хоук.

Античные сюжеты

Этот год не перестает удивлять. Так как в экранизации Кристофера Нолана эпической поэмы Гомера «Одиссея» сыграет целая плеяда голливудских звезд. В касте значатся Мэтт Дэймон, Энн Хэтуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон.

Приключения, миф и героизм сталкиваются в кинотеатрах уже 17 июля.

