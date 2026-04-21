Гендиректора «Эксмо» Капьева задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*

Холдинг подозревают в разработке схемы по распространению запрещенной литературы среди несовершеннолетних.
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве задержан генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев по делу о пропаганде ЛГБТ*. Информация появилась в распоряжении 5-tv.ru.
Холдинг «Эксмо-Аст» подозревается в разработке схемы по распространению среди несовершеннолетних ЛГБТ-литературы. Правоохранители нагрянули с обысками к менеджменту издательской группы, которые могут быть связаны с производством и распространением холдингом экстремистской книжной продукции.
Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. По данным 5-tv.ru, расследование связано с распространением романов на ЛГБТ-тематику «Лето в пионерском галстуке» (запрещен для распространения на территории Российской Федерации) и «О чем молчит Ласточка» авторов Елены Прокашевой** (псевдоним — Елена Малисова) и Екатерины Дудко** (псевдоним — Катерина Сильванова).
В мае 2025 года пресс-служба «Эксмо» сообщила 5-tv.ru, что в рамках дела о пропаганде нетрадиционных ценностей правоохранители изъяли у них книги издательства Popcorn Books. После этого были задержаны директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще десять человек. Согласно информации Следственного комитета, задержанные лица подозреваются в издании и продаже книг, пропагандирующих ЛГБТ.
Как стало известно из информации пресс-службы судов общей юрисдикции, по статье об организации деятельности экстремистской организации с использованием служебного положения обвиняются три человека: директор по продажам ООО «Индивидуум Принт» Павла Иванова**, сотрудник издательств Individuum и Popcorn Books Артем Вахляев и руководитель этих издательств Дмитрий Протопопов***.
В январе 2026 года издательство Popcorn Books объявило о своем закрытии. В «Эксмо» заявили, что Popcorn Books прекращает деятельность как бренд, потому что «название стало ассоциироваться с более широким контекстом, чем издание книг».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
** — включены в реестр иностранных агентов РФ.
*** — внесен в перечень террористов и экстремистов.
44%
Нашли ошибку?