Десятки коробок с ЛГБТ*-романами изъяли со складов «Эксмо-Аст»

Фото, видео: © РИА Новости/ Кристина Соловьёва; 5-tv.ru
Правоохранительные органы изъяли крупные партии ЛГБТ*-романов со складов холдинга «Эксмо-Аст». Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.
Отсюда книги поступали для дальнейшей продажи по «серым» схемам в торговые точки.
Ранее, как писал 5-tv.ru, в Москве задержали генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева в рамках уголовного дела о пропаганде ЛГБТ.
Следствие предполагает, что в структуре холдинга могла действовать схема распространения литературы, запрещенной для определенной аудитории.
Также задержали сотрудников, связанных с дистрибуцией и выпуском книг. По данным следствия, они могут быть причастны к изданию и продаже продукции, содержащей запрещенную тематику. В отношении ряда фигурантов возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.
Расследование затрагивает деятельность нескольких издательских проектов холдинга «Эксмо-Аст».
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
