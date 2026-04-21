Десятки коробок с ЛГБТ*-романами изъяли со складов «Эксмо-Аст»

Правоохранительные органы изъяли крупные партии ЛГБТ*-романов со складов холдинга «Эксмо-Аст». Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Отсюда книги поступали для дальнейшей продажи по «серым» схемам в торговые точки.

Ранее, как писал 5-tv.ru, в Москве задержали генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева в рамках уголовного дела о пропаганде ЛГБТ.

Следствие предполагает, что в структуре холдинга могла действовать схема распространения литературы, запрещенной для определенной аудитории.

Также задержали сотрудников, связанных с дистрибуцией и выпуском книг. По данным следствия, они могут быть причастны к изданию и продаже продукции, содержащей запрещенную тематику. В отношении ряда фигурантов возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.

Расследование затрагивает деятельность нескольких издательских проектов холдинга «Эксмо-Аст».

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.