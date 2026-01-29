«Признательны вам»: Путин отметил вклад ОАЭ в организацию переговоров по Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Россия высоко оценила участие Абу-Даби в организации диалога по урегулированию конфликта.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: ОАЭ приложили усилия в проведение переговоров по украинскому кризису

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад ОАЭ в организацию переговорного процесса по украинскому вопросу. Об этом он заявил на встрече с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Позиции Москвы и Абу-Даби, как отметил российский лидер, по ряду международных вопросов во многом совпадают.

Отдельное внимание Путин уделил усилиям эмиратской стороны в контексте украинского кризиса. По его словам, ОАЭ сыграли важную роль в содействии обменам удерживаемыми лицами, а также предоставили площадку для проведения различных форм контактов между сторонами конфликта.

«Наши подходы о многом совпадают. Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса. Вклад в проведение обменов удерживаемым лицами содействие в организации на территории ОАЭ контактов в различных формах. Мы это высоко ценим, ваше высочество», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия высоко ценит участие ОАЭ в организации переговоров по Украине и выразил личную благодарность главе государства за обеспечение проведения в Абу-Даби трехсторонних встреч в рамках рабочих групп по вопросам безопасности. Он также отметил внимательное и конструктивное отношение к российской делегации.

«Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочих групп по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации», — отметил президент РФ.

Очередной раунд консультаций с участием представителей России, Украины и США состоялся в Абу-Даби 23 и 24 января. В ходе встреч американская сторона выполняла координирующую функцию. Следующий этап консультаций запланировали на 1 февраля.

Ранее, писал 5-tv.ru, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новый раунд переговоров по Украине пройдет в двустороннем формате.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
Начало новой денежной эры: финансовый гороскоп для знаков зодиака на февр...

Последние новости

15:12
Нипах похож на COVID-19? Академик РАН Горелов о сравнении двух вирусов
15:10
«Признательны вам»: Путин отметил вклад ОАЭ в организацию переговоров по Украине
15:00
Собянин: реабилитацию 13 водных объектов проведут в 2026 году в Москве
14:57
В Кремле прокомментировали отказ Уиткоффа и Кушнера от переговоров по Украине в ОАЭ
14:44
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
14:33
Названы диагнозы умерших в интернате в Прокопьевске пациентов

Сейчас читают

«Изгоняли сущность»: супруги истязали чужого ребенка в Новосибирске
Снова без дома: квартиры Долиной в Латвии могут продать на аукционе
Снежный ком: слухи о болезни Ардовой прокомментировала ее агент
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026