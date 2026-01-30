Мечты сбываются: юная поклонница познакомилась с актерами сериала «След»

Большая премьера на Пятом канале. Наши зрители увидят новые расследования Федеральной Экспертной Службы. Дела стали запутаннее, а истории героев — еще интереснее. Между съемками актеры успевают встретиться с поклонниками. На площадке был и корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Этот сериал любят миллионы. Вот уже почти 20 лет персонажи «Следа» ищут улики и раскрывают преступления на телеэкранах страны. Шансы познакомиться с сотрудниками ФЭС вживую — малы, но никогда не равны нулю.

— Она такая строгая, и она всегда разговаривает с преступниками.

Такой маленькая Саша практически каждый день видит своего любимого персонажа — Галину Рогозину в исполнении Ольги Копосовой. На «След» ее «навел» дедушка. Девочка быстро влюбилась в сериал, а в конце прошлого года призналась родителям, что мечтает попасть на съемочную площадку. Тогда отец Саши втайне отправил письмо на Пятый канал и получил ответ. Вместе с мамой малышка проехала больше тысячи километров, чтобы оказаться здесь.

«Мы сами не ожидали, если честно, что так получится. Просто были ошарашены, когда нас позвали», — поделилась мама Саши Ирина Колесник.

Первой девочку встречает специалист по баллистике — Татьяна Белая, она же актриса Ольга Зейгер. Больше всего экранного времени ее персонаж проводит в лаборатории. Здесь ищут ответы по осколкам и следам. Сегодня эти приборы — не часть сценария, а предмет интереса маленького сыщика.

Саша внимательно слушает и задает вопросы, словно уже стала частью команды ФЭС. Впереди еще одна комната, знакомая по каждому эпизоду. Именно здесь в сериале чаще всего звучат признания.

Обычно эта комната вызывает неподдельный страх у тех, кто оказался в списке подозреваемых в одной из серий «Следа», но у маленькой Саши сегодня другой повод.

За этим столом герои «Следа» кадр за кадром узнают правду. Но все же главной локацией по праву можно считать личный кабинет Галины Рогозиной.

Строгая на экране, но в жизни встречает гостью так, словно давно с ней знакома, с теплом и улыбкой. Еще добрее становится, когда Саша вручает подарок.

Вышли из кадра, но не стали выходить из образов. Вместе с Сашей обсудили главные задачи службы.

После встречи съемочная площадка вновь вернется к сценарию. А для гостьи студии «След» навсегда останется историей, в которую удалось войти не через экран.

— Саш, какая у тебя мечта?

— Попасть теперь в другой фильм, который с утра идет.

— Какой другой фильм?

— «Великолепная пятерка».

Совсем скоро специалисты ФЭС распутают загадочное убийство, где главная улика — след поцелуя. И докопаются до истины: как гениальный ученый находился в двух местах одновременно. Все это — в премьерных сериях на Пятом канале. Не пропустите.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.