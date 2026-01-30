Шутки кончились: почему сотрудника можно уволить за смех на рабочем месте

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Как такой работник может испортить имидж компании?

Могут ли уволить за смех на рабочем месте

Фото: 5-tv.ru

Юрист Нечаева: громкий смех сотрудника на работе может быть причиной увольнения

Если смех сотрудника прерывает рабочий процесс и ведет к нарушению трудовой дисциплины, то ему можно сделать выговор и даже уволить. Об этом рассказала юрист Екатерина Нечаева в беседе с «Абзацем».

«Сотруднику может быть сделано в первый раз замечание. Если он не усвоил, затем будет выговор. И увольнение в третий раз», — говорит Нечаева.

Эксперт уточнила, что многое зависит от того, в какой организации работает человек. Есть такие структуры, где тишина просто необходима — например, при работе с важной документацией.

Кроме того, нарочито громкий смех может плохо сказаться на имидже организации, в которой сотрудник работает. Особенно, если в офис приходят клиенты.

Ранее 5-tv.ru писал, почему курильщиков больше не хотят брать на работу. По словам эксперта, курящих кандидатов не рассматривают уже почти половина клиентов кадровой компании. Дело в том, что привычка выходить на перекур рассматривается многими как фактор, снижающий дисциплину и даже разрушающий корпоративную культуру.

