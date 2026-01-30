Собянин присвоил название «Новорижская» одной из строящихся станций метро

Александра Якимчук
Станция расположена между 23-м километром Новорижского шоссе и четвертым километром Ильинского шоссе в Кунцево.

Новая станция остановок Рублево-Архангельской линии

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Одной из станций московского метрополитена на строящейся Рублево-Архангельской линии присвоили название «Новорижская». Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, о чем и сообщил на своем канале в мессенджере MAX.

Эта станция расположена между 23-м километром Новорижского шоссе и четвертым километром Ильинского шоссе в районе Кунцево.

Сама Рублево-Архангельская линия протянется от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Красногорска. Ее протяженность составит 27,6 километра, на которых расположатся 12 станций.

С этой ветки можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую, а также на Большую кольцевую линии (БКЛ). Первые две станции: «Деловой центр» и «Шелепиха» запустили еще в 2018 году как часть (БКЛ). Но ради интеграции их в Рублево-Архангельскую линию эти остановки временно закрыли.

Участок ветки от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева» планируют открыть уже в этом году. В 2027-м заработает отрезок до «Новорижской».

Предполагаемый ежесуточные поток пассажиров в первые годы составит около 170 тысяч человек, а в дальнейшим показатель может подняться до 250 тысяч человек.

