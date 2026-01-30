«Конечно, пою»: Полина Гагарина о выступлениях под фонограмму

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 599 0

Певица объяснила, в каких ситуациях техника становится важнее амбиций.

Поет ли Полина Гагарина под фонограмму

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Полина Гагарина заявила, что поет под фонограмму

Певица Полина Гагарина откровенно призналась, что в некоторых случаях действительно поет под фонограмму. Об этом артистка рассказала в шоу журналистки Ксении Собчак.

«Пою ли я под фонограмму? Конечно, пою… Особенно это касается каких-то сборных концертов, когда нет нормального звукорежиссера и аппаратуры, чтобы вывести правильный звук», — заявила Гагарина.

Певица объяснила, что на масштабных мероприятиях с большим количеством артистов часто отсутствуют технические условия для качественного живого звучания. По ее словам, индивидуально выстраивать звук под каждого исполнителя — долго и дорого, поэтому в таких ситуациях фонограмма становится вынужденным, но честным решением. Гагарина подчеркнула, что не стесняется этого и не пытается вводить зрителей в заблуждение, в том числе не «убирает микрофон» во время выступлений.

При этом артистка уточнила, что на больших сольных концертах ситуация принципиально иная. По ее словам, двухчасовые шоу она исполняет вживую, иногда даже выходя на сцену в сложном физическом состоянии. Гагарина отметила, что такие концерты всегда проходят с живыми музыкантами и инструментами, а публика не всегда осознает, насколько это тяжелый процесс.

Певица также дала понять, что критика в адрес артистов, использующих фонограмму, часто не учитывает реальных условий работы. По ее мнению, в подобных случаях речь идет не о лени или непрофессионализме, а о технической стороне индустрии, где качество звука напрямую влияет на восприятие выступления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.03
-0.24 90.98
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
В Пермском крае произошло ДТП с участием машины медиков — есть погибшие
19:04
ООН на грани финансового тупика: денег на бюджет 2026 года может не хватить
19:00
Иллюзии, паузы и честные решения: таро-прогноз на неделю с 2 по 8 февраля
18:42
Одно из самых тяжелых испытаний: Гагарина рассказала о дружбе с сыном
18:26
«Ничего особого»: Ольховский о скандале с теннисисткой Соболенко на чемпионате в Австралии
18:18
Товарооборот между РФ и ОАЭ увеличился в два раза за три года

Сейчас читают

Без шансов на прогноз: причиной пропажи Усольцевых мог стать несчастный случай
В Китае женщину заставили 15 дней извиняться перед мужем и его любовницей
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Диагноз — безмамие: что нужно сыновьям, на которых не было времени?

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026