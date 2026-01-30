Два колеса обозрения в Петербурге выставили на открытую продажу

Жители Петербурга рискуют остаться без любимых развлечений. По какому-то странному совпадению на продажу выставили сразу два колеса обозрения города, включая главное.

Судя по всему, приобрести их может любой желающий, было бы место, где поставить. Правда цена кусается. Аттракцион высотой с 16-этажный дом, который сейчас находится в парке «Диво-остров», стоит 60 миллионов рублей. Состояние у него, как указано в объявлении, хорошее.

А вот второй вариант поскромнее. Его оценили всего в 11 миллионов 200 тысяч. Кроме того, конструкция требует ремонта.

