Два колеса обозрения в Петербурге выставили на открытую продажу

Одно стоит 60 миллионов рублей, второе — чуть больше 11 миллионов.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Жители Петербурга рискуют остаться без любимых развлечений. По какому-то странному совпадению на продажу выставили сразу два колеса обозрения города, включая главное.

Судя по всему, приобрести их может любой желающий, было бы место, где поставить. Правда цена кусается. Аттракцион высотой с 16-этажный дом, который сейчас находится в парке «Диво-остров», стоит 60 миллионов рублей. Состояние у него, как указано в объявлении, хорошее.

А вот второй вариант поскромнее. Его оценили всего в 11 миллионов 200 тысяч. Кроме того, конструкция требует ремонта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Казани на электронный аукцион выставили старинный особняк XIX века, который ранее изъяли у известного режиссера Тимура Бекмамбетова по судебному решению.

Стартовая стоимость лота — 9,3 миллиона рублей. Речь идет об историческом Доме Багаутдиновой (Марджани) — Апанаевой, расположенном на улице Марджани.

Месяц Стального Тигра: китайский гороскоп на февраль 2026 года

