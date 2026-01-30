Звезда «Один дома» Маколей Калкин попрощался со своей экранной мамой

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Актриса Кэтрин О’Хара умерла на 72-м году жизни.

Маколей Калкин попрощался со своей экранной мамой

Фото: Кадр из х/ф «Один дома», реж.: Крис Коламбус, 1990г.

Американский актер Маколей Калкин растрогал фанатов трогательным прощанием со своей экранной мамой актрисой Кэтрин О’Хара, прославившейся благодаря фильму «Один дома». Он оставил теплое послание в личном блоге.

«Мама. Я думал, у нас есть время. Я хотел большего. Я хотел сесть в кресле рядом с тобой. Я слышал тебя. Но мне нужно было многое сказать. Я люблю тебя. Увидимся позже», — так подписал пост актер.

Канадо-американская актриса Кэтрин О’Хара скончалась в 71 год. Мировая известность пришла к ней в 1990-м году после выхода фильма Криса Коламбуса «Один дома», ставшем одним из самых кассовых рождественских комедий всех времен.

Кэтрин сыграла маму главного героя Кевина. В 1992-м году фильм получил продолжение и вышел под названием «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

Ранее 5-tv.ru составил список лучших фильмов с участием актрисы Кэтрин О’Хара.

Месяц Стального Тигра: китайский гороскоп на февраль 2026 года


