«Себе не эпитафию букв не хватило»: Захарова о демонтаж русской надписи с монумента в Киеве

Захарова прокомментировала демонтаж русской надписи с монумента в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 января прокомментировала демонтаж русскоязычной надписи с монумента «Родина-мать» в Киеве, связав это решение с политикой киевского режима. Об этом сообщает МИД России.

Речь идет о снятии надписи «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны», которая ранее находилась на памятнике. Демонтаж был проведен Музеем истории Украины во времена Второй мировой войны, где текст назвали «недопустимым» и «пропагандистским».

«Видимо, себе на эпитафию букв не хватало», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее, 28 января, Захарова также высказывалась по поводу сноса памятника солдатам-красноармейцам, освобождавшим узников концлагеря Освенцим, на территории Польши. В связи с этим она порекомендовала президенту Польши перечитать статью президента России Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», опубликованную в 2020 году.

