«Мы близко»: Трамп о переговорах между Москвой и Киевом

Трамп заявил о близости достижения результата в переговорах по Украине

Переговорщики по урегулированию ситуации на Украине вплотную приблизились к достижению результата. Такое заявление 30 января сделал президент США Дональд Трамп во время подписания указов в Белом доме.

«Мы подходим очень близко», — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, глава Белого дома выразил уверенность, что у будущих переговоров между Москвой и Киевом есть все шансы на успех. По его мнению, диалог между Россией и Украиной потенциально может проходить без участия спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Ранее, 27 января, в интервью радиостанции WABC Дональд Трамп уже высказывал надежду, что урегулирование украинского конфликта близко. Позже, на пресс-конференции, он также отметил «очень хорошее» развитие событий после трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием России, Украины и США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала эти переговоры историческими.

При этом в МИД РФ указывали, что не располагают информацией о гарантиях безопасности, которые обсуждали Вашингтон и Киев. Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.

