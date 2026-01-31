«Мы близко»: Трамп о переговорах между Москвой и Киевом

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Американский президент выразил уверенность в успехе предстоящих российско-украинских переговоров.

Трамп о переговорах между Москвой и Киевом

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп заявил о близости достижения результата в переговорах по Украине

Переговорщики по урегулированию ситуации на Украине вплотную приблизились к достижению результата. Такое заявление 30 января сделал президент США Дональд Трамп во время подписания указов в Белом доме.

«Мы подходим очень близко», — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, глава Белого дома выразил уверенность, что у будущих переговоров между Москвой и Киевом есть все шансы на успех. По его мнению, диалог между Россией и Украиной потенциально может проходить без участия спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Ранее, 27 января, в интервью радиостанции WABC Дональд Трамп уже высказывал надежду, что урегулирование украинского конфликта близко. Позже, на пресс-конференции, он также отметил «очень хорошее» развитие событий после трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием России, Украины и США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала эти переговоры историческими.

При этом в МИД РФ указывали, что не располагают информацией о гарантиях безопасности, которые обсуждали Вашингтон и Киев. Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
Месяц Стального Тигра: китайский гороскоп на февраль 2026 года

Последние новости

1:49
«Мы близко»: Трамп о переговорах между Москвой и Киевом
1:27
Мужчины, женщины и дети: свыше 200 шахтеров погибли при обрушении шахты в ДР Конго
1:05
К «Нике» и ТЭФИ на полку летит «Золотой орел»: Безруков взял сразу две статуэтки
0:40
«Себе не эпитафию букв не хватило»: Захарова о демонтаж русской надписи с монумента в Киеве
0:20
«Выгорание и беспомощность»: к чему приводит желание стать идеальной матерью
23:59
Более 92 тысяч браков зарегистрировали в столице в 2025 году

Сейчас читают

Умерла звезда фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара
Послания из камеры смертников: кузина Теда Банди раскрыла содержание его писем
Надежда против тревоги: куда пропала семья Усольцевых — главные версии
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026