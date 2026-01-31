«Ланцет» ВС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Получение точной информации с беспилотников позволило существенно сократить время выполнения боевой задачи.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Спецоперация

ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» российской группировки войск «Днепр» поразил радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины на правобережье Днепра в Херсонской области. Цель была обнаружена в ходе круглосуточной работы разведывательных беспилотников. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Станция была выявлена оператором разведывательного БПЛА Zala из 18-й общевойсковой армии по следам техники на снегу. При доразведке установили, что противник разместил РЛС в лесопосадке. По решению командования по объекту был применен ударный дрон.

Расчеты комплексов Zala и «Ланцет» работают в связке: один обнаруживает и сопровождает цель, второй наносит удар. Техники запускают барражирующий боеприпас сразу после подтверждения координат разведкой.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Спецоперация
