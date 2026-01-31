Вкалывают роботы: Amazon, UPS и Nike планируют уволить более 50 тысяч сотрудников

Amazon, UPS и Nike планируют уволить более 50 тысяч сотрудников

Крупнейшие компании США, включая Amazon, UPS, Dow, Nike и Home Depot, готовятся уволить как минимум 52 тысячи работников. Как пишет Financial Times, это связано с замедлением роста рынка труда и активным переходом на технологии искусственного интеллекта.

«Компании все чаще обсуждают увольнения», — заявил главный экономист по США банка Goldman Sachs Дэвид Мерикл.

По его словам, организации стремятся использовать ИИ для сокращения расходов на рабочую силу.

Массовые сокращения стали новым свидетельством изменения тренда на рынке труда после многолетнего периода активного найма. Как отмечает издание, многие корпорации объясняют необходимость увольнений экономической неопределенностью и растущим давлением, заставляющим инвестировать в технологии искусственного интеллекта.

Ранее компании активно наращивали штаты, но теперь фокус смещается на оптимизацию затрат и автоматизацию процессов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.