Вкалывают роботы: Amazon, UPS и Nike планируют уволить более 50 тысяч сотрудников

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 16 0

Крупные корпорации связывают сокращения с замедлением рынка труда и внедрением ИИ.

Почему крупные компании увольняют сотрудников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Григорьева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Amazon, UPS и Nike планируют уволить более 50 тысяч сотрудников

Крупнейшие компании США, включая Amazon, UPS, Dow, Nike и Home Depot, готовятся уволить как минимум 52 тысячи работников. Как пишет Financial Times, это связано с замедлением роста рынка труда и активным переходом на технологии искусственного интеллекта.

«Компании все чаще обсуждают увольнения», — заявил главный экономист по США банка Goldman Sachs Дэвид Мерикл.

По его словам, организации стремятся использовать ИИ для сокращения расходов на рабочую силу.

Массовые сокращения стали новым свидетельством изменения тренда на рынке труда после многолетнего периода активного найма. Как отмечает издание, многие корпорации объясняют необходимость увольнений экономической неопределенностью и растущим давлением, заставляющим инвестировать в технологии искусственного интеллекта.

Ранее компании активно наращивали штаты, но теперь фокус смещается на оптимизацию затрат и автоматизацию процессов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:20
Вкалывают роботы: Amazon, UPS и Nike планируют уволить более 50 тысяч сотрудников
7:00
Власти Венесуэлы анонсировали всеобщую амнистию за период с 1999 года
6:50
«Русскому актеру никогда не дадут роль французского короля»: Ребенок о зарубежном кино
6:35
Трамп заявил о привлечении 18 триллионов долларов инвестиций за год
6:15
«Была восхищена»: что поразило Екатерину Климову в своей героине сериала «Атом»
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Еле дышала, но дозвонилась в скорую: звезда «Один дома» была в тяжелом состоянии перед смертью
«Нездоровый интерес»: почему на концертах Долиной усиливаю меры безопасности
Тайна сердца Кэтрин О’Хары: редкая врожденная патология звезды «Один дома»
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026