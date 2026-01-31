Кишинев и ряд регионов Молдавии остались без электроэнергии

|
Мария Гоманюк
Причиной отключений стала аварийная ситуация на Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье.

Почему в Кишиневе и районах Молдавии нет электричества

Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин

Массовое отключение электроэнергии произошло в столице Молдавии и ряде районов страны. Про перебои сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, его слова привело издание Sputnik Молдова.

По информации градоначальника, отсутствие света зафиксировали в большинстве районов Кишинева.

Глава столицы отметил, что из-за неработающих светофоров ситуация на дорогах осложнилась, поэтому власти обратились к полиции с просьбой направить экипажи на основные перекрестки для регулирования движения.

Также, по его словам, от ответственных служб в центре города ожидают разъяснений по поводу случившегося.

Позднее в Telegram-канале государственного предприятия «Единые распределительные электрические сети» уточнили, что причиной отключений стала аварийная ситуация на Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье. Именно это привело к сбоям в подаче электроэнергии.

До этого, 30 декабря, заместитель главы МИД России Михаил Галузин предупреждал о возможных сложностях с газоснабжением Приднестровья зимой 2026 года. Он отмечал, что объемов топлива едва хватает для работы промышленных предприятий, также с трудом покрывали социальные потребности.

При этом Галузин, 31 декабря, заявил, что российская сторона предпринимает все возможные меры, чтобы обеспечить жителей Приднестровья теплом в отопительный период.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мурманской области устраняют последствия сбоя на ЛЭП.

