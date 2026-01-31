В Германии уверены, что ООН должна пересмотреть свою политику

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

В последние годы организация взяла на себя слишком много.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO; 5-tv.ru

Депутат Урбан: ООН должна работать там, где речь идет о сохранении жизни людей

Организация Объединенных Наций (ООН) должна пересмотреть свою политику и действовать там, где речь идет о сохранении жизни людей. Об этом заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Урбан.

«Я выступаю за принципиальную реформу Организации Объединенных Наций. Она должна действовать только там, где речь идет о сохранении жизни людей. И даже одна эта задача по-прежнему остается колоссальной. Сегодня в мире голодают до 700 миллионов человек», — заявил депутат АдГ.

Кроме того, по словам Урбана, заблуждением является считать, что ООН может быть арбитром на международной арене.

«Она либо представляет собой „беззубого тигра“, как сегодняшняя ООН, либо превратилась бы в тираническое мировое государство», — отметил Йорг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ООН показывает миру двойные стандарты в вопросах Гренландии, Крыма и Донбасса. Отвечая на вопросы журналистов, генсек организации Антониу Гутерриш фактически отказал жителям Крыма и Донбасса в праве на собственное мнение. Хотя за жителями Гренландии такое право в ООН признают.

