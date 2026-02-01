Застрявшие на подъемнике в Подмосковье прыгали в снег и сами добирались до базы

Пострадавшая на подъемнике в Степаново спрыгнула и сама добралась до базы

Одна из 50 пострадавших в горнолыжном парке в подмосковном Степаново Дарья Соловьева рассказала, что после двухчасового ожидания помощи была вынуждена сама добираться до базы на сноуборде. Перед этим девушке пришлось прыгать в снег с большой высоты, предварительно проверив глубину брошенной вниз доской, она сильно ударилась. Однако сотрудник склона, прибывший на снегоходе, отказался довезти ее с подругой хотя бы до ближайшей отапливаемой постройки.

Прежде сообщалось, что в этом парке остановился фуникулер, и полсотни человек замерли на подъемнике длиной 1100 метров в ожидании спасателей. По предварительной версии, трос вышел из ролика механизма. Дарья и ее подруги провели два часа на холоде, прежде чем кто-то пришел на помощь. Но и потом еще долго не чувствовали себя в безопасности.

Кому-то из застрявших на фуникулере. по ее словам, подавали лестницу, а кому-то бросали канат — люди сами должны были привязать его к вагонетке, а потом по нему спускаться. Соловьева решила прыгать Предварительно дрожащими замерзшими руками она отстегнула сноуборд и бросила его в снег — проверить глубину.

«Это было большое расстояние… Это действительно страшно было, потому что я так делала впервыев жизни, но мне не оставалось выбора. Потому что очень сильно замерзла, я уже не могла ждать, когда ко мне поднимут какую-то лестницу, помогут ее закрепить и так далее. Это очень страшно было… Я упала солдатиком, как в воду, и тут я понимаю, что у меня очень сильно болят ноги, колени… Уменя до сих пор болит крестец, мне кажется, это может быть какой-то ушиб. И у меня был страх того, что вдруг сейчас что-нибудь в позвоночнике сместится, и все, я останусь инвалидом», — поделилась девушка.

На риск Дарья с подругой пошли, потому что не осталось сил ждать — они не чувствовали рук и ног от холода, хотели в туалет, а вокруг никто не оказывал помощи. Прибывшие сотрудники склона, всего четыре человека, даже не пытались подбодрить людей, успокоить их или подсказать, что делать, они не привезли с собой грелки. Когда девушки прыгали, их сброшенные сноуборды убирал с пути проезжавший мимо неравнодушный парень.

«Он помог отодвинуть сноуборды, поднять нас, спросил, все ли у нас хорошо. И сам был в шоке с того, что всего четыре человека на 50, которые застряли, от самого низа до самого верха, целая канатка… Сначала согласились нас отвезти, но потом, когда мы уже подошли к снегоходу, к мужчие-водителю, он сказал, что ему не до нас, и он вообще типа спасает людей, хотя это делал абсолютно не он, это делали рабочие, которые доставали в этот момент нашу третью подругу», — рассказала Соловьева.

В итоге девушки сами отправились к базе. Они из последних сил пристегнулись к своим сноубордам, а потом пришли в кафе согреться. Дарья считает, что помощь была организована очень плохо, о людях не позаботились ни на склоне, ни после спуска. Правда, вернули деньги, потраченные на ски-пасс. Пострадавшая надеется, что ей будет предложена и компенсация за стресс и риск для здоровья.

«Один неверный шаг, и ты мог быть на границе жизни и смерти», — заключила она.

