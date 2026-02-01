Зеленский: 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоятся встречи российской делегацией

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что 4 и 5 февраля в столице Объединенных Арабских Эмират (ОАЭ) — Абу-Даби — пройдет новый раунд мирных переговоров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как заявил Владимир Зеленский, во встречах примут участие представители трех стран: Украины, США и России.

«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби», — говорится в посте Зеленского.

Также глава киевского режима добавил, что Украина готова к предметному разговору.

До этого переговоры в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта при участии политиков из США прошли 23 и 24 января. После встреч трех делегаций пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: Кремль позитивно оценил начало прямых контактов Москвы и Киева. Еще он добавил, что переговоры в ОАЭ были очень сложными и не менее чувствительными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп уверен в успехе предстоящих российско-украинских переговоров.

