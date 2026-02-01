Зеленский рассказал, будет ли участвовать в президентских выборах на Украине

Сергей Добровинский
Лидер киевского режима поделился планами с чешскими журналистами.

Будет ли Зеленский участвовать в выборах на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Hennadii Minchenko

Зеленский заявил, что может принять участие в президентских выборах на Украине

Лидер киевского режима Владимир Зеленский еще не решил, будет ли он баллотироваться на второй срок в случае президентских выборов. Об этом он заявил в интервью изданию Český rozhlas Plus, опубликованном на YouTube-канале.

«Я не знаю. Это зависит от того, как закончится этот конфликт (вооруженный конфликт на Украине — Прим. ред.)», — сказал он.

При этом украинский политик заявил, что после прекращения военных действий хотел бы «просто чуть больше быть с детьми» и ему «на сегодняшний день уже все равно где».

Ранее 5-tv.ru писал, что помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков не исключает того, что Зеленский может воспринимать проведение выборов как возможность установить временное прекращение огня на фронте.

Президент США Дональд Трамп ранее также заявил о необходимости проведения выборов в Незалежной, указав, что украинцам нужно дать возможность сделать собственный гражданский выбор.

