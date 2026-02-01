Трамп заявил о возможной сделке с Кубой

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Контакты между сторонами вышли на высокий уровень.

Трамп заявил о возможной сделке с Кубой

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США ведут переговоры с Кубой и допускают достижение договоренностей в ближайшей перспективе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции Мар-а-Лаго.

По его словам, диалог с Гаваной проходит на самом высоком уровне. Трамп отметил, что ситуация в Кубе остается сложной, в том числе из-за утраты прежней внешней поддержки.

«Куба — это государство, находящееся в состоянии упадка. Так было уже долгое время. Однако теперь у нее больше нет Венесуэлы, которая раньше ее поддерживала. Поэтому мы ведем переговоры с представителями Кубы на самом высоком уровне и смотрим, к чему это приведет. Я хочу, чтобы люди, которые приехали сюда и подвергались жестокому обращению со стороны кубинских властей, получили необходимую поддержку и смогли вернуться, чтобы сделать то, что им нужно», — сказал он.

Президент США также отметил, что многие из них годами не имели возможности увидеть свои семьи.

«Я считаю, что мы заключим сделку с Кубой», — заключил Трамп.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:34
«Есть где жить»: Долина после скандала с квартирой будет жить в съемном жилье
21:13
Трамп заявил о возможной сделке с Кубой
21:00
Киви каждый день: чем полезен фрукт и можно ли есть его кожуру
20:47
В Таиланде задержали двух россиян по делу об убийстве соотечественника
20:33
В Абу-Даби готовят новый раунд переговоров по Украине
20:16
В Домодедовской больнице подтвердили случай оспы обезьян у пациента

Сейчас читают

«Мы могли бы сделать лучше»: как понять, что партнеру не нравятся ваши поцелуи
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Киви каждый день: чем полезен фрукт и можно ли есть его кожуру
Воспоминания могут быть выдумкой: почему прошлого не существует

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео