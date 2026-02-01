Трамп заявил о возможной сделке с Кубой

США ведут переговоры с Кубой и допускают достижение договоренностей в ближайшей перспективе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в своей резиденции Мар-а-Лаго.

По его словам, диалог с Гаваной проходит на самом высоком уровне. Трамп отметил, что ситуация в Кубе остается сложной, в том числе из-за утраты прежней внешней поддержки.

«Куба — это государство, находящееся в состоянии упадка. Так было уже долгое время. Однако теперь у нее больше нет Венесуэлы, которая раньше ее поддерживала. Поэтому мы ведем переговоры с представителями Кубы на самом высоком уровне и смотрим, к чему это приведет. Я хочу, чтобы люди, которые приехали сюда и подвергались жестокому обращению со стороны кубинских властей, получили необходимую поддержку и смогли вернуться, чтобы сделать то, что им нужно», — сказал он.

Президент США также отметил, что многие из них годами не имели возможности увидеть свои семьи.

«Я считаю, что мы заключим сделку с Кубой», — заключил Трамп.

