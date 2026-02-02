Мода громче музыки: самые эффектные образы на «Грэмми-2026»

People: самыми эффектными на «Грэмми-2026» стали наряды Майли Сайрус и Леди Гаги

Пока одни считают номинации и спорят о победителях, другие знают: настоящая интрига «Грэмми» начинается еще до первой ноты. Красная дорожка давно стала отдельным шоу — здесь не поют, но говорят громко. В эту ночь звезды меряются не голосами, а смелостью, вкусом и умением попасть в историю одним выходом. «Грэмми-2026» не стала исключением: кто-то сделал ставку на классику, кто-то — на провокацию, а кто-то решил, что скромность сегодня точно не в тренде.

Леди Гага

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

Леди Гага сделала ставку на драму: кастомное платье Matières Fécales с черным пером, острым воротником и длинным шлейфом выглядело как арт-объект. Максимализм — ее территория.

Чаппелл Роан

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

Чаппелл Роан вышла в прозрачном бордовом Mugler с иллюзией обнаженного лифа. Для интервью она накидывала плащ в тон — эффектно и вызывающе, как и положено.

Тейт МакРэй

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Тейт МакРэй выбрала Balenciaga: черное платье без бретелей с жестким лифом и юбкой с бахромой. Образ дополнили оперные перчатки и сияющее колье.

Билли Айлиш

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

Билли Айлиш осталась верна себе — кастом Hodakova с пиджаком, галстуком, шортами и гольфами. Шик без лишнего пафоса.

Кароль Джи

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

Кароль Джи поддержала тренд «голых» платьев: прозрачное синее кружево Paolo Sebastian с глубоким вырезом и бахромой. Украшения Jacob & Co. добавили блеска.

Кеша

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Кеша выделялась в белом меховом платье Atelier Biser с преувеличенным вырезом и коротким шлейфом — дерзко и театрально.

Келси Баллерини

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

Келси Баллерини сияла в зелено-золотом платье Etro, усыпанном бисером. Она призналась, что эскизы обсуждали еще осенью — и результат того стоил.

Laufey

Фото: Reuters/DANIEL COLE

Laufey появилась в лавандовом Miu Miu с бахромой и бриллиантами Jared Atelier стоимостью более 100 тысяч долларов. Элегантная нежность с роскошным акцентом.

Оливия Дин

Фото: Reuters/Mike Blake

Оливия Дин выбрала кастом Chanel: черный корсет, айвори-юбка и контрастная бахрома на талии — современная классика.

Doechii

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

Doechii пришла в Roberto Cavalli: шелковый корсет, оранжевый шифон и шлейф почти в четыре метра с ручной вышивкой. Настоящий «вау-момент».

Майли Сайрус

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

Майли Сайрус доказала, что брюки тоже работают на красной дорожке: черные штаны, кожаная куртка и огромная золотая брошь. Солнцезащитные очки — финальный штрих.

Хейли Бибер

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

Хейли Бибер напомнила о силе маленького черного платья: Alaïa без бретелей с прозрачными панелями по бокам — лаконично и очень эффектно.

Сабрина Карпентер

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

Сабрина Карпентер выбрала кастом Valentino: корсет с бисером, многослойная прозрачная юбка и воздушный плащ с блестками — сказка в современном прочтении.

Розэ

Фото: Reuters/Mario Anzuoni

Розэ вышла в черном мини с эффектной айвори-накидкой, переходящей в юбку. Минимализм с сильной формой.

Эддисон Рэй

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

Эддисон Рэй вдохновилась Мэрилин Монро: белое Alaïa с асимметричной длиной — ретро, которое снова работает.

Тайла

Фото: Reuters/Mike Blake

Тайла появилась в бежевом Dsquared2 с меховым шлейфом и туфлях Paris Texas. Украшения Pandora добавили сияния.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.