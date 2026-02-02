Daily Mail: Билли Айлиш подогрела слухи о помолвке на «Грэмми-2026»

На церемонии Грэмми-2026 Билли Айлиш вышла в готичном монохромном образе — и с украшением на безымянном пальце левой руки. Кольцо выглядело как помолвочное: с камнями и достаточно крупное, чтобы его невозможно было не заметить. Об этом пишет Daily Mail.

В какой-то момент певица прижала левую руку к животу — жест, который только усилил эффект. Соцсети тут же взорвались догадками.

Роман, о котором долго молчали

О своих отношениях Айлиш говорит редко. Тем не менее, в июне прошлого года она подтвердила роман с актером и композитором Нэтом Вольфом. Это произошло после месяцев слухов и осторожных комментариев от источников.

Ранее инсайдеры утверждали, что актер «по уши влюблен» и не скрывает серьезных намерений — правда, публично пара это никак не подтверждала.

Почему Вольфа не было рядом

На самой церемонии Нэта Вольфа рядом с Айлиш не оказалось. В этот вечер она была сосредоточена на наградах: ее трек Wildflower боролся за статуэтки в главных категориях. Представители певицы комментариев по поводу кольца не дали.

От дружбы к чувствам

По данным источников, знакомство пары произошло на одной из оскаровских вечеринок в 2024 году. Их сблизил общий опыт — оба страдают синдромом Туретта.

Вскоре Вольф появился в клипе Айлиш на песню Chihiro, где сыграл ее экранного возлюбленного. После этого он вместе с братом Алексом выступал на разогреве ее тура — и слухи о романе стали только громче.

«Все развивалось очень естественно»

«Первое, что нужно знать об их союзе — все началось очень органично. Они стали друзьями, затем начали работать вместе, и это переросло во что-то большее», — описывали инсайдеры отношения пары.

По словам источников, певица восхищается Вольфом и считает его надежным человеком:

«Их не волнует, что думают фанаты. Они слишком увлечены друг другом», — добавил источник.

Семейный круг

Айлиш быстро нашла общий язык с семьей Вольфа и в одном из интервью называла их «буквально величайшим, что с ней случалось». Совсем недавно она поддержала музыкальный проект Нэта и его брата, продвигая их альбом в соцсетях.

