В Крыму предотвратили теракт в административном здании УФСБ

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 48 0

В ходе расследования удалось установить личность организатора.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На допросе задержанный, житель Крыма, рассказал, что в Telegram-канале с ним связался представитель спецслужб Украины, который представился сотрудником ФСБ России.

Неизвестный предложил мужчине поступить на службу. Однако, как утверждает преступник, перед этим ему нужно было выполнить «тестовое задание»: занести в административное здание Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю портативную аудиоколонку. Это, по словам неизвестного, нужно было, чтобы выявить «предателей» в структуре.

Как только мужчина зашел в здание, его задержали. При нем силовики обнаружили самодельное взрывное устройство. «Колонку» он заранее забрал из тайника. По замыслу украинских спецслужб, погибнуть должны были не только сотрудники ФСБ, но и сам исполнитель теракта.

В ходе расследования силовикам удалось установить, кто связался с жителем Крыма и предложил ему «работу» — сотрудник специального отдела ВСУ Иван Кринов. До этого он уже пытался совершить теракт в Республике, используя женщину. В августе прошлого года она должна была передать сотрудникам ФСБ икону с закамуфлированной в ней бомбой. Этот теракт также был предотвращен. В России против Кринова возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали украинского агента, планировавшего убийство военного в Петербурге.

