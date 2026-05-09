На вершине Ай-Петри в Крыму водрузили Знамя Победы

Акция проводится уже 12-й год подряд.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Спасатели водрузили копию Знамени Победы на высоту 1234 метра на вершине Ай-Петри в Крыму. Кадрами делится 5-tv.ru.
«Эта акция внесена в реестр культурного наследия Крыма. И уже больше 40 лет эта акция проходит именно в День Победы», — отметил начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» Юрий Павлов.
Акция существует уже на протяжении более 40 лет благодаря сотрудникам Контрольно-спасательной службы Крыма. После возращения полуострова к России эту традицию продолжили спасатели «КРЫМ-СПАС», которые по сегодняшний день с честью несут Знамя на вершину.
«Мы чтим своих героев, мы чтим страну», — сказал Павлов.
Уже 12 год подряд независимо от погодных условий спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» поднимаются в полной альпинистской экипировке с соблюдением всех мер предосторожности на зубцы горы, чтобы поставить туда копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае российские туристы отметили День Победы у памятных мест Суйфэньхэ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 9 мая
- Салют в честь Дня Победы прогремел в Хабаровске
- 9 мая
- «Держит страну как следует»: ветеран Семенов раскрыл содержание письма Путину
- 9 мая
- В Приднестровье шествие «Бессмертного полка» собрало 105 тысяч человек
- 9 мая
- Салют в честь Дня Победы прогремел во Владивостоке
- 9 мая
- «Поклялся служить стране»: Маршал рассказал о бесплатных концертах для военных
- 9 мая
- «Да!» — Петербургский курсант сделал предложение девушке в День Победы
- 9 мая
- «Шинель примерзала к земле»: SHAMAN рассказал о прадеде-блокаднике
- 9 мая
- «Каждый раз мурашки и слезы»: Стас Пьеха про фронтовую песню своей семьи
- 9 мая
- «Чтобы снова достичь победы»: Джанго поздравил бойцов СВО с 9 Мая
- 9 мая
- «Люблю Россию»: бельгийский профессор о том, почему посещает Парад Победы
Читайте также
87%
Нашли ошибку?