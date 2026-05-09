На вершине Ай-Петри в Крыму водрузили Знамя Победы

Спасатели водрузили копию Знамени Победы на высоту 1234 метра на вершине Ай-Петри в Крыму. Кадрами делится 5-tv.ru.

«Эта акция внесена в реестр культурного наследия Крыма. И уже больше 40 лет эта акция проходит именно в День Победы», — отметил начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» Юрий Павлов.

Акция существует уже на протяжении более 40 лет благодаря сотрудникам Контрольно-спасательной службы Крыма. После возращения полуострова к России эту традицию продолжили спасатели «КРЫМ-СПАС», которые по сегодняшний день с честью несут Знамя на вершину.

«Мы чтим своих героев, мы чтим страну», — сказал Павлов.

Уже 12 год подряд независимо от погодных условий спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» поднимаются в полной альпинистской экипировке с соблюдением всех мер предосторожности на зубцы горы, чтобы поставить туда копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае российские туристы отметили День Победы у памятных мест Суйфэньхэ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.