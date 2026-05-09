На вершине Ай-Петри в Крыму водрузили Знамя Победы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 41 0

Акция проводится уже 12-й год подряд.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Спасатели водрузили копию Знамени Победы на высоту 1234 метра на вершине Ай-Петри в Крыму. Кадрами делится 5-tv.ru.

«Эта акция внесена в реестр культурного наследия Крыма. И уже больше 40 лет эта акция проходит именно в День Победы», — отметил начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» Юрий Павлов.

Акция существует уже на протяжении более 40 лет благодаря сотрудникам Контрольно-спасательной службы Крыма. После возращения полуострова к России эту традицию продолжили спасатели «КРЫМ-СПАС», которые по сегодняшний день с честью несут Знамя на вершину.

«Мы чтим своих героев, мы чтим страну», — сказал Павлов.

Уже 12 год подряд независимо от погодных условий спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» поднимаются в полной альпинистской экипировке с соблюдением всех мер предосторожности на зубцы горы, чтобы поставить туда копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае российские туристы отметили День Победы у памятных мест Суйфэньхэ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Салют в честь Дня Победы прогремел в Хабаровске
9 мая
«Держит страну как следует»: ветеран Семенов раскрыл содержание письма Путину
9 мая
В Приднестровье шествие «Бессмертного полка» собрало 105 тысяч человек
9 мая
Салют в честь Дня Победы прогремел во Владивостоке
9 мая
«Поклялся служить стране»: Маршал рассказал о бесплатных концертах для военных
9 мая
«Да!» — Петербургский курсант сделал предложение девушке в День Победы
9 мая
«Шинель примерзала к земле»: SHAMAN рассказал о прадеде-блокаднике
9 мая
«Каждый раз мурашки и слезы»: Стас Пьеха про фронтовую песню своей семьи
9 мая
«Чтобы снова достичь победы»: Джанго поздравил бойцов СВО с 9 Мая
9 мая
«Люблю Россию»: бельгийский профессор о том, почему посещает Парад Победы
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:45
На вершине Ай-Петри в Крыму водрузили Знамя Победы
17:37
Салют в честь Дня Победы прогремел в Хабаровске
17:30
«Держит страну как следует»: ветеран Семенов раскрыл содержание письма Путину
17:23
В Приднестровье шествие «Бессмертного полка» собрало 105 тысяч человек
17:18
Салют в честь Дня Победы прогремел во Владивостоке
17:15
«Поклялся служить стране»: Маршал рассказал о бесплатных концертах для военных

Сейчас читают

Никто не забыт: прямая трансляция празднования 9 Мая в России и за рубежом
Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга
В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео