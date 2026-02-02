Мед меду рознь: какую пользу для здоровья приносят разные виды этой сладости

Нутрициолог Никитина: падаевый мед помогает при анемии из-за минералов в составе

Падаевый мед содержит больше всего минералов, что помогает применять его при анемии. Об этом изданию Life.ru рассказала нутрициолог Лариса Никитина.

Падаевый мед пчелы создают не из нектара, как в большинстве случаев, а из сладких выделений растений и насекомых. Это придает ему больше вязкости и темный оттенок, а также значительно выделят по составу.

«Главное его отличие — повышенное содержание минеральных веществ (калий, кальций, магний, железо), что делает его полезным для сердечно-сосудистой системы, костей и при анемии. Ему также присущи антиоксидантные свойства, он применяется при нервных расстройствах и для восстановления сил», — пояснила эксперт.

В большинство видов меда состоят из 13-20% воды, до 80% углеводов, при этом до 40% из них — это легкоусвояемая фруктоза. И лишь 1% приходится на минералы. Также в этом продукте можно найти следы ферментов и витаминов.

Из-за такого состава мед стоит употреблять с особой осторожностью людям с любым типом сахарного диабета.

Цветки липы применяют как противовоспалительное, антибактериальное и жаропонижающее средство. Эти же свойства сохранились и в меде, созданном из этих цветков. Кроме того, данное лакомство улучшает работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Но является сильным аллергеном, предупредила Никитина.

Гречишный мед богат антиоксидантами: кверцетином, кемпферолом и флавоноидами. Еще в нем есть железо, марганец и медь. Но чтобы добиться ощутимого повышения уровня железа, необходимо съесть силком много данного продукта, пояснила специалист.

Мед из акации положительно сказывается на дыхательных путях и обладает успокаивающим эффектом. Донниковый мед содержит кумарины, благодаря чему способен укреплять иммунитет, расширять сосуды, снижать воспаление, уменьшать боль и улучшать работу ЖКТ. Кроме того, его часто применяют в косметологии.

Акараевый или акураевый мед, создающийся в Средней Азии и в Казахстане, является достаточно редким. Он обладает необычным вкусом с легкой кислинкой и долгим послевкусием. Однако велика вероятность наткнуться на подделку, подчеркнула нутрициолог.

