От огурцов до йогурта: какие продукты портятся после заморозки

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Иногда морозилка сохраняет только внешний вид, но уничтожает вкус и ценность еды.

Какие продукты нельзя замораживать

Фото: 5-tv.ru

Некоторые продукты после заморозки теряют пищевую ценность и вкусовые качества

Заморозка помогает сохранить продукты, однако для некоторых из них она может оказаться неэффективной. После размораживания они теряют вкус, текстуру и пищевую ценность. Об этом Газете.ру рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

По словам эксперта, не рекомендуется замораживать овощи и фрукты с высоким содержанием воды — огурцы, салат, редис, арбуз и дольки цитрусовых. После оттаивания они становятся водянистыми и теряют значительную часть витаминов. Плохо переносят заморозку и крахмалистые корнеплоды, включая свежий картофель: он темнеет и приобретает неприятную консистенцию.

Также не подходят для замораживания молочные и кисломолочные продукты — молоко, кефир, йогурт, сметана, сливки и мягкие сыры. При низких температурах разрушается их структура, а в кисломолочных продуктах гибнут полезные бактерии. Исключение составляют твердые сыры, которые можно замораживать в натертом виде.

Эксперт не советует замораживать яйца в скорлупе и сваренные вкрутую, эмульсионные соусы, а также свежую зелень, которая после разморозки теряет форму и упругость.

«Заморозка не делает продукт вредным, но в ряде случаев лишает его тех свойств, ради которых он употребляется», — подчеркнула Кузнецова, добавив, что лучше замораживать только те продукты, которые хорошо переносят низкие температуры и сохраняют свои качества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая соль на самом деле безопаснее для здоровья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

