«Вы не справляетесь»: психолог назвала неочевидные признаки выгорания

Daily Mail: при выгорании элементарные действия даются с трудом

Если вам стало сложно принимать даже самые простые решения — например, выбрать, что надеть утром, — это может быть не ленью и не рассеянностью, а признаком эмоционального истощения. Об этом рассказала клинический психолог доктор Джули Смит. Она объяснила, чем это состояние отличается от обычного стресса и почему его нельзя игнорировать, передает Daily Mail.

Что такое эмоциональное истощение

Доктор Смит подчеркнула, что эмоциональное истощение — это не диагноз и не отдельный синдром, а состояние, которое часто становится ранним признаком выгорания.

«Это чувство, которое появляется до выгорания. Это страх по утрам, ощущение, что все, что раньше давалось легко, вдруг стало непосильным», — объяснила специалист.

По ее словам, люди в таком состоянии часто жалуются на резкое снижение концентрации и сложности с принятием решений — даже самых элементарных.

Когда стресс становится опасным

В отличие от повседневного стресса, эмоциональное истощение ощущается как постоянная перегрузка. Человек может чувствовать себя настолько подавленным, что у него появляется желание «сбежать и избегать всего».

«Вы начинаете откладывать дела, которые раньше делали автоматически. Они накапливаются и усиливают ощущение, что вы не справляетесь», — пояснила Смит.

Еще один тревожный признак — попытки заглушить эмоции. По словам психолога, люди в состоянии истощения нередко прибегают к еде, алкоголю, наркотикам или другим формам избегания. Проблема в том, что подавленные эмоции не исчезают, а накапливаются, делая зависимое поведение еще более выраженным.

Почему отпуск не решает проблему

Доктор Смит использует наглядную метафору: стресс — это как чернила, вылитые в аквариум с рыбками. Пока вы в отпуске, кажется, что вода стала чистой. Но как только вы возвращаетесь домой, вы снова оказываетесь в той же среде.

По ее словам, если вы чувствуете, что стресс начал влиять на здоровье, важно обратить внимание на то, какие аспекты жизни перестали приносить удовлетворение.

«Есть вещи, которые не подлежат обсуждению, но есть и те, которые можно изменить, чтобы вернуть себе хотя бы часть привычной жизни», — отметила она.

Как истощение влияет на тело

Хронический стресс запускает в организме постоянную реакцию «бей или беги». Надпочечники начинают вырабатывать избыточное количество кортизола и адреналина — гормонов, которые в краткосрочной перспективе помогают выжить, но при длительном воздействии разрушают здоровье.

По словам специалистов, повышенный уровень этих гормонов увеличивает риск сердечного приступа, набора веса и заболеваний, связанных с ожирением. Наиболее распространенные физические симптомы — боли в груди, головные и мышечные боли, учащенное сердцебиение и повышение артериального давления.

Это не «модное слово»

Синдром выгорания официально признан Всемирная организация здравоохранения и описывается как состояние физического, умственного и эмоционального истощения. Однако эксперты подчеркивают: эмоциональное истощение может появиться задолго до клинического выгорания.

Руководитель отдела образования и профподготовки службы скорой помощи Святого Иоанна Лиза Шарман отметила, что в обществе часто обесценивают такие состояния.

«Это может быть не выгорание как таковое, а эмоциональная перегрузка или ощущение, что вы не справляетесь. Но это реальные переживания, а не просто модные слова», — подчеркнула она.

Почему важно заметить это вовремя

По словам Джули Смит, раннее распознавание эмоционального истощения позволяет быстрее восстановиться и избежать серьезных последствий — тревожных расстройств, депрессии и физических заболеваний.

«Если мы замечаем проблему на раннем этапе и принимаем меры, люди восстанавливаются гораздо быстрее», — заключила психолог.

