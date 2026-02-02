ВС РФ освободили населенный пункт Придорожное в Запорожской области

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 83 0

Противник за сутки потерял порядка 1 355 боевиков.

Успехи ВС РФ в зоне СВО на 2 февраля

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Российские войска освободили Придорожное в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

В ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили за сутки три пусковые установки РСЗО HIMARS и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Средства ПВО сбили за сутки четыре управляемые авиабомбы и 202 беспилотника самолетного типа ВСУ.

Противник за сутки потерял порядка 1 355 боевиков в зоне СВО.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

