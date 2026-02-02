NYP: вопрос «как дела» способен разрушить коммуникацию

Вопрос «Как дела?» признан самым бесполезным и вредным инструментом в общении, способным разрушить потенциальную связь между людьми. Об этом сообщает New York Post (NYP).

По словам эксперта по коммуникациям и тренера по публичным выступлениям Стюарта Феддерсона, эти слова являются «убийцами» интересной беседы, так как спрашивающий чаще всего не хочет знать правды, а отвечающий отделывается дежурными фразами.

«Это три самых бесполезных слова в мире общения. За вопросом „Как дела?“ следует упущенная возможность и бессмысленный обмен информацией с нулевой связью», — отмечает эксперт.

Специалист уверен, что такая привычка блокирует развитие полноценного диалога, превращая его в автоматический и пустой ритуал.

Для создания крепкого контакта Феддерсон рекомендует использовать открытые вопросы, начинающиеся со слова «что», так как они побуждают человека рассказывать истории. Например, вместо дежурного приветствия лучше спросить: «Что было самым интересным в твоем сегодняшнем дне?».

Эксперт советует применять метод ACT, который включает в себя подлинность (Authenticity), связь (Connection) и тему (Topic), объединяющую собеседников. Такую стратегию подтверждают и научные данные: исследование Гарварда 2019 года показало, что люди, задающие уточняющие и значимые вопросы, кажутся окружающим более харизматичными и уверенными. Аналогичные результаты получили ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, доказав, что глубокие темы способствуют возникновению чувства близости.

