В Таиланде разъяренный слон поднял туриста хоботом и растоптал на глазах у жены

В тайском национальном парке Кхауяй слон насмерть растоптал 65-летнего туриста на глазах у его жены. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла, когда погибший вместе с супругой совершал утреннюю прогулку недалеко от кемпинга. По информации руководства парка, самец по кличке Плай Ойеван внезапно бросился к мужчине. Он обхватил его туловище хоботом и с силой ударил о землю, после чего начал топтать жертву.

Находившиеся поблизости другие отдыхающие и супруга туриста в ужасе наблюдали за происходящим из своих палаток, не имея возможности вмешаться. Рэйнджеры парка оперативно прибыли на место и сумели отогнать слона. Однако спасти пострадавшего не удалось. Медики констатировали мгновенную смерть от множественных травм и переломов конечностей.

Специалисты природоохранной зоны подчеркивают, что напавший слон уже имеет печальную славу серийного убийцы. Как заявил начальник парка Чайя Хуайхонгтонг, Плай Ойеван ранее лишил жизни двух местных жителей. Этот инцидент стал третьим официально подтвержденным случаем его нападения со смертельным исходом.

Представители ведомства подозревают, что животное может быть причастно и к другим нераскрытым смертям в лесах центрального Таиланда. В момент агрессии слон находился в состоянии муста — это период повышенной сексуальной активности у самцов, сопровождающийся резким ростом уровня тестостерона и крайней непредсказуемостью поведения.

Власти намерены провести экстренное совещание 6 февраля, чтобы решить судьбу опасной особи. Рассматриваются варианты переселения слона в более отдаленные районы или попытки корректировки его поведения.

Проблема нападений диких животных на людей в Таиланде становится все более острой на фоне роста популяции слонов, которая увеличилась с 334 особей в 2015 году до почти 800 в 2025. Согласно данным Департамента национальных парков, с 2012 года жертвами слонов стали более 220 человек, включая иностранных путешественников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.