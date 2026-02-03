«Он мерзкий»: соседи похитителя Паши Титифулина вспомнили о другом убийстве

Соседи похитителя Паши Титифулина из Петербурга подозревают его в другом убийстве

Подозреваемый в похищении и возможном убийстве девятилетнего Паши Титифулина из Петербурга Петр Жилкин не нравился никому из соседей и вел себя враждебно. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала одна из жительниц его дома Валерия. По ее словам, с мужчиной практически не общались окружающие, а при попытках контакта получали в ответ агрессию.

«Я не видела его ни с детьми, ни с семьей, он показался мне мерзким человеком, особо с ним была не знакома. Единственное, я говорю, у него собака без поводка была, он типа ее сильно надрессировал, на замечания не реагировал. Он мерзкий, прям вообще мерзкий, с ним особо никто не общался», — поделилась женщина.

Валерия также отметила, что в 2024 году в их деревне Яльгелево рыбаки нашли в воде тело местного жителя по имени Валентин — его знали как добрго и открытого человека, а потому не поверили новостям о самоубийстве. На утопленнике был рюкзак, в котором лежали гиря и ключи. После убийства Паши Титифулина соседи невольно связали эти происшествия — до них дошли слухи, что мальчика тоже утопили, привязав к грузу.

«Вот это озеро (где ищут Пашу) в Яльгелево… Я так понимаю, что если его там находят, то там было год назад убийство, и почерк почти очень похожий… Было сначала возбуждено уголовное дело об убийстве. А так как не доказать было и кака раз таки он камеры не показывал, соответственно, есть вопросы», — сказала Валерия.

5-tv.ru

Задержанный Петр Жилкин, по данным 5-tv.ru, признался, что убил ребенка — утопил в одном из местных водоемов. Правоохранители проводят поисковые мероприятия, осматривая прилегающую территорию. Также волонтеры ищут Пашу в районе Нижнего Шингерского водопада — источник 5-tv.ru заявил, что там, во льдах, кто-то заметил детский рюкзак и куртку.

Известно, что 30 января мальчик отправился на прогулку к горке на улице Колобановской в Горелово примерно в 14:00, после чего направился в гипермаркет на Таллинском шоссе. В последний раз 9-летнего мальчика видели недалеко от гипермаркета, когда он разговаривал с незнакомцем. Мужчина посадил его в машину белого цвета и увез в неизвестном направлении. Записи с камер видеонаблюдения опубликовал 5-tv.ru.

