Похож на Пашу: тело нашли в замерзшем водоеме в Ленобласти

Тело предположительно пропавшего Паши нашли в замерзшем водоеме в Ленобласти

Тело, предположительно, похищенного девятилетнего Паши Титифулина нашли в замерзшем водоеме жители Ленобласти. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru. К району Нижнего Шингерского водопада приехали волонтеры. Прежде группа неравнодушных людей прибыла сюда, так как кто-то увидел в покрытой льдом воде одежду и портфель, которые могут принадлежать пропавшему мальчику.

Тридцатого января Паша отправился на прогулку к горке на улице Колобановской в Горелово, около 14:00 он направился в гипермаркет на Таллинском шоссе. В последний раз мальчика видели недалеко от гипермаркета - он разговаривал с незнакомым мужчиной. Тот посадил ребенка в машину белого цвета и увез в неизвестном направлении. Записи с камер видеонаблюдения публиковал 5-tv.ru.

Подозреваемый 38-летний Петр Жилкин был задержан во Пскове 2 февраля. На допросе он признался, что утопил ребенка в водоеме. По словам преступника, мальчик шантажировал его и требовал денег, иначе грозился рассказать полицейским о нездоровом интересе мужчины к себе. Пресса также сообщает, что правоохранители нашли у Жилкина коллекцию детской порнографии. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый переехал в пригород Петербурга несколько лет назад из южных регионов. Он занимаелся строительством, владел несколькими объектами недвижимости, жил в достатке. Разведен, от прошлого брака есть дочь. Немного больше подробностей о личности Жилкина журналистам 5-tv.ru сообщили его соседи. В первую очередь рассказали, что не раз нарывались на агрессию с его стороны и жаловались на выгул собаки без поводка.

Кроме того, об этом писал 5-tv.ru, соседи похитителя заподозрили его в причастности к преступлению 2024 года - местного жителя с гирей в рюкзаке нашли утонувшим в водоеме в Яльгелево.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.