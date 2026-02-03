Новая угроза: в России разрабатывают вакцину от оспы обезьян
Лекарство будет отличаться отсутствием серьезных побочных реакций.
Александр Гинцбург анонсировал создание современной вакцины от оспы обезьян
В Центре Гамалеи готовы создать современную вакцину от оспы обезьян. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель исследовательского учреждения Александр Гинцбург. По словам ученого, новый препарат будут отличать высокий уровень безопасности и отсутствие серьезных побочных эффектов.
Накануне в подмосковную больницу поступил второй пациент с подозрением на заболевание. Еще одного возможного носителя инфекции ищут. Он перестал выходить на связь после того, как привез в больницу своего заболевшего друга — первого подтвержденного пациента. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник заразы.
