Новая угроза: в России разрабатывают вакцину от оспы обезьян

Александр Гинцбург анонсировал создание современной вакцины от оспы обезьян

В Центре Гамалеи готовы создать современную вакцину от оспы обезьян. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель исследовательского учреждения Александр Гинцбург. По словам ученого, новый препарат будут отличать высокий уровень безопасности и отсутствие серьезных побочных эффектов.

Накануне в подмосковную больницу поступил второй пациент с подозрением на заболевание. Еще одного возможного носителя инфекции ищут. Он перестал выходить на связь после того, как привез в больницу своего заболевшего друга — первого подтвержденного пациента. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник заразы.

