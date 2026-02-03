Собянин рассказал, как проект «Производительность труда» помогает бизнесу

Проект «Производительность труда» помог столичному бизнесу получить более 15 миллиардов рублей за четыре года. Такого экономического эффекта удалось достичь без дополнительных финансовых затрат — за счет оптимизации бизнес-процессов и устранения операционных потерь. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«К проекту присоединились 535 компаний. Активную фазу завершили 480 предприятий», — написал мэр Москвы.

Результатами проекта стали рост производительности труда в среднем на 52 процента, сокращение времени протекания процессов в среднем на 33 процента и снижение объема незавершенного производства в среднем на 32 процента.

Приоритет отдан секторам с низкой производительностью и высоким потенциалом роста. В их числе обрабатывающая промышленность (59 процентов участников), торговля (14 процентов), строительство (семь процентов), туризм (шесть процентов), транспортировка и хранение (пять процентов). Только в 2025 году более 750 сотрудников прошли обучение методам бережливого производства, а свыше 100 специалистов стали сертифицированными тренерами.

«Москва первой в стране начала тиражировать инструменты повышения производительности на компании вне контура федерального проекта. К примеру, для малого и среднего бизнеса запущены бесплатные дистанционные курсы “Свое дело: новый уровень” и “Свое дело: новый уровень ПРО”. Уверен, теперь эффективных предприятий в городе станет еще больше», — добавил Сергей Собянин.

