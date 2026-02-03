Собянин рассказал, как проект «Производительность труда» помогает бизнесу

Айшат Татаева
В 2025 году более 750 сотрудников прошли обучение методам бережливого производства, а свыше 100 специалистов стали сертифицированными тренерами.

Как проект «Производительность труда» помогает бизнесу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Проект «Производительность труда» помог столичному бизнесу получить более 15 миллиардов рублей за четыре года. Такого экономического эффекта удалось достичь без дополнительных финансовых затрат — за счет оптимизации бизнес-процессов и устранения операционных потерь. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«К проекту присоединились 535 компаний. Активную фазу завершили 480 предприятий», — написал мэр Москвы.

Результатами проекта стали рост производительности труда в среднем на 52 процента, сокращение времени протекания процессов в среднем на 33 процента и снижение объема незавершенного производства в среднем на 32 процента.

Приоритет отдан секторам с низкой производительностью и высоким потенциалом роста. В их числе обрабатывающая промышленность (59 процентов участников), торговля (14 процентов), строительство (семь процентов), туризм (шесть процентов), транспортировка и хранение (пять процентов). Только в 2025 году более 750 сотрудников прошли обучение методам бережливого производства, а свыше 100 специалистов стали сертифицированными тренерами.

«Москва первой в стране начала тиражировать инструменты повышения производительности на компании вне контура федерального проекта. К примеру, для малого и среднего бизнеса запущены бесплатные дистанционные курсы “Свое дело: новый уровень” и “Свое дело: новый уровень ПРО”. Уверен, теперь эффективных предприятий в городе станет еще больше», — добавил Сергей Собянин.

