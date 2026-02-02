В Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли два мирных жителя

В ночь с 1 на 2 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удар по городу Старый Оскол. В результате погибли мирные жители. Об этом в своем личном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«От удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания», — уточнил глава региона.

Вячеслав Гладков добавил, что при разборе завалов спасатели, работающие на месте происшествия, обнаружили тела двух человек. Глава региона принес искренние соболезнования семье погибших.

С момента начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, российские регионы ежедневно подвергаются атакам со стороны боевиков киевского режима. ВСУ используют не только дроны, но и наносят ракетные удары по приграничью России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница. Это произошло в ночь на 1 февраля.

