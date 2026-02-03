«Союзники на пути к здоровью»: советы гинеколога по профилактике серьезных заболеваний

Гинеколог Горбунова: регулярное посещение врача поможет вовремя найти болезнь

Регулярная диагностика поможет предотвратить серьезные проблемы с женским здоровьем. Об этом изданию Life.ru рассказала врач-акушер-гинеколог Елена Горбунова.

Медик напомнила, что посещение специалистов ее профиля всем девушкам и женщинам обязательно один-два раза в год. Это правило распространяется в том числе и на тех, у кого нет никаких жалоб.

Регулярные приемы у гинеколога либо будут подтверждать то, что с вашим здоровьем все хорошо, либо помогут выявить на ранних стадиях какие-либо заболевания. В таком случае, лечение, как правило, более эффективно, нежели когда недуг запущен.

Специалист советует приходить к врачу на пятый-десятый день менструального цикла. И иметь с собой результаты предыдущих обследований. Медик сможет взять все необходимые анализы, провести осмотр, сделать УЗИ внутренних органов малого таза и молочных желез, а женщинам старше 40 лет провести маммографию.

Такое полноценное регулярное обследование позволяет выявить на ранней стадии и онкологические заболевания. Ведь именно рак остается одним из лидеров по женской смертности.

«Гинеколог для этого может назначить дополнительные лабораторные и диагностические исследования. Например, тестирование на определение вируса папилломы человека применяется в качестве скринингового метода для выявления группы риска предрака и рака шейки матки. Расширенная кольпоскопия проводится для оценки измененных участков шейки, а клинический анализ крови поможет исключить анемию при обильной кровопотере», — пояснила Горбунова.

Кроме регулярного посещения врача, важно и прислушиваться к сигналам организма. Нарушение менструального цикла, необычные выделения, болезненные менструации, внеплановые кровотечения, боли внизу живота — все это повод незамедлительно обратиться к медику.

А вот от самолечения эксперт советует отказаться, так как только врач может верно поставить диагноз и назначить лечение. Вы можете помочь специалисту, если будете вести календарь цикла и сохранять все выписки и результаты предыдущих обследований.

Также она рекомендовала за 24 до приема у врача исключить половые контакты, спринцевания и прием вагинальных препаратов. Не рекомендуется также использовать антибактериальные средства во время гигиенических процедур, достаточно и обычного душа.

«Врач и пациентка — это союзники на пути к здоровью. Не стесняйтесь задавать вопросы. Профилактика всегда более выгодна, чем лечение запущенных форм заболеваний», — заверила Горбунова.

