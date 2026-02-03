Мать до смерти напоила трехмесячного младенца крепким алкоголем

Дарья Орлова
Такое количество спиртного представляет опасность даже для взрослого человека.

Фото: 5-tv.ru

NYP: мать до смерти напоила трехмесячного младенца крепким алкоголем

В США мать наполнила детскую бутылочку алкоголем и напоила младенца. Трехмесячный мальчик умер с тяжелым опьянением, что эксперты назвали прямой причиной его гибели. Об этом пишет New York Post (NYP).

Омайрилин Колон, 37-летняя американка, была арестована и помещена в тюрьму округа Фултон. Ей предъявлены обвинения в убийстве и жестоком обращении с детьми в связи со смертью ее сына Новы. Ребенка обнаружили без сознания в доме семьи. Видимых телесных повреждений у младенца не было, однако вскоре после госпитализации врачи констатировали его смерть.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что уровень алкоголя в крови ребенка составлял 0,179. Этот показатель более чем в два раза превышает предел опьянения для взрослых водителей.

Во время допроса Колон утверждала, что не давала ребенку алкоголь и кормила его обычной смесью. Однако, согласно материалам дела, медицинские специалисты и судмедэксперты пришли к выводу, что алкоголь попал в организм ребенка именно через бутылочку и стал причиной его смерти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

