Тихие убийцы: какие привычки опасны для женского здоровья

Гинеколог Монахова: для женского здоровья нет безопасной дозы алкоголя

Безопасных для женского здоровья сигарет и алкоголя не бывает. Об этом изданию aif.ru рассказала врач акушер-гинеколог и ультразвуковой диагностики Нина Монахова.

По словам специалиста, существует целый ряд привычек, которые очень негативно сказываются на продолжительности и качестве жизни женщины. К ним относятся и курение, и употребление алкоголя.

Никотин и смолы сужают сосуды, что приводит к нарушению кровообращения во всем теле, в том числе и в яичниках. То есть курение — это прямой путь к истощению детородных органов.

Кроме того, эта вредная привычка сказывается и на внешности, снижая уровень эстрогена — главного гормона представительниц прекрасного пола. Что ведет к раннему старению, сухости кожи, нарушению цикла и снижению фертильности, предупредила медик.

Причем важно понимать, что безопасных форм курения нет. И кальян, и электронные сигареты, и даже пассивное курение столь же опасны.

То же самое с алкоголем. Врач разрушила миф о «безопасной дозе» или пользе красного вина. Алкоголь — это гепатотоксин, то есть вещество, негативно влияющее на печень. А ведь этот орган отвечает за метаболизм гормонов. При нарушении его работы появляется дисбаланс, при котором начинает расти уровень мужских гормонов. Это приводит к проблемам с кожей, выпадению волос и сбоям цикла.

Кроме того, снижается качество яйцеклеток и их резерв, повышаются риски бесплодия и невынашивания. А употребление спиртосодержащих напитков во время беременности может вызвать тяжелые пороки развития плода, подчеркнула Монахова.

Неправильное питание тоже является плохой привычкой для женского здоровья, отметила специалист. Если в рационе много простых углеводов, сахара и трансжиров, это ведет к увеличению веса, а затем к ожирению. Избыток жира — это избыток эстрогенов, что провоцирует гиперплазию эндометрия и рост миоматозных узлов.

Однако диеты и различные ограничения столь же вредны. Например, дефицит жиров приводит к недостатку холестирина, а ведь он является основой для синтеза половых гормонов. Кроме того, без жиров не усваиваются витамины A, D, E, K. Они очень важны для кожи, иммунной системы и репродукции. А нехватка белка, железа, омега-3, цинка и витаминов нарушает овуляцию, делает цикл нерегулярным, ухудшает качество эндометрия.

Стресс, по мнению медика, и вовсе является тихим убийцей. Он повышает уровень гормона кортизола, который крадет у организма ресурсы для синтеза половых гормонов, подавляя овуляцию и либидо.

А если стресс сочетается с малоподвижным образом жизни, ситуация усугубляется. Это приводит к застою крови в малом тазу, создавая благоприятные условия для развития воспалительных процессов и болезненных менструаций.

Чтобы избежать этого, достаточно внести в жизнь небольшие физические нагрузки вроде прогулок или подъемов по лестнице вместо лифта.

