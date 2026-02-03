Источник энергии: сколько можно есть картофеля в день

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

Диетолог Поляков рассказал также о пользе этого продукта.

Сколько можно есть картофеля в день

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Диетолог Поляков: в день можно съедать примерно 200-300 грамм картошки

Человеку можно съедать примерно 200-300 грамм картошки в день. Об этом заявил эндокринолог, диетолог Антон Поляков в беседе aif.ru.

Эксперт уточнил, что также нужно учитывать, чтобы в рационе были и другие углеводы.

«Идеально сочетать картофель с рыбой, можно с мясом. Можно подавать с некрахмалистыми овощами: помидорами, огурцами, капустой. Это все прекрасно сочетается», — объяснил Поляков.

Картофель — один из самых любимых и популярных продуктов у нас в стране. В нем содержится витамин C, а также витамины группы B, минералы (калий, магний, фосфор). Также картошка богата клетчаткой, антиоксидантами и может стать источником энергии.

