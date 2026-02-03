В России могут обязать авиакомпании бесплатно сажать семьи вместе в самолете

Российские авиакомпании могут обязать бесплатно выдавать места членам семьи, чтобы они сидели рядом друг с другом. Об этом написало издание Life.ru.

Общественники в послании к министру транспорта РФ Андрею Никитину отметили, что существующие правила позволяют получить бесплатную совместную посадку только для детей до 12 лет вместе с сопровождающим их взрослым.

Однако если регистрация на рейс проходит без доплаты за выбор мест, то авиакомпании чаще всего разделяют остальных родственников, в том числе супругов, пожилых родителей или подростков, достигших и переросших 12-летний возраст. Такой подход, по мнению представителей правозащитного центра, доставляет неудобства, в особенности во время поездок с детьми или пассажирами, которым необходима поддержка.

При реализации инициативы изменения могут внести в Федеральные авиационные правила. В таком случае алгоритмы автоматической рассадки будут обязаны принимать во внимание заявления пассажиров о совместном путешествии, которое подтвердят документы, и располагать всех членов семьи рядом вне зависимости от того, выбирали ли они места за дополнительную плату или получили бесплатно в ходе онлайн-регистрации.

