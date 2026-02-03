В России могут обязать авиакомпании бесплатно сажать семьи вместе в самолете

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Действующие правила позволяют получить бесплатное размещение рядом только для детей до 12 лет вместе с сопровождающим взрослым.

Как семьи хотят бесплатно садить рядом в самолетах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские авиакомпании могут обязать бесплатно выдавать места членам семьи, чтобы они сидели рядом друг с другом. Об этом написало издание Life.ru.

Общественники в послании к министру транспорта РФ Андрею Никитину отметили, что существующие правила позволяют получить бесплатную совместную посадку только для детей до 12 лет вместе с сопровождающим их взрослым.

Однако если регистрация на рейс проходит без доплаты за выбор мест, то авиакомпании чаще всего разделяют остальных родственников, в том числе супругов, пожилых родителей или подростков, достигших и переросших 12-летний возраст. Такой подход, по мнению представителей правозащитного центра, доставляет неудобства, в особенности во время поездок с детьми или пассажирами, которым необходима поддержка.

При реализации инициативы изменения могут внести в Федеральные авиационные правила. В таком случае алгоритмы автоматической рассадки будут обязаны принимать во внимание заявления пассажиров о совместном путешествии, которое подтвердят документы, и располагать всех членов семьи рядом вне зависимости от того, выбирали ли они места за дополнительную плату или получили бесплатно в ходе онлайн-регистрации.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России собрались запретить продавать алкоголь в аэропортах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.02
1.29 91.25
0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:32
Траурный марш в Прокопьевске: прошло прощание с погибшими в сауне подростками
18:24
В Ленобласти мать скинула двоих детей с балкона и покончила с собой
18:22
Рютте заявил о нежелании стран НАТО участвовать в закупке оружия Киеву
18:13
Рассмотрение иска к Киркорову о взыскании задолженности было отложено
18:08
В Петербурге предъявили обвинение похитителю по делу убийства 9-летнего мальчика
18:05
Матвиенко назвала Россию одним из лидеров в борьбе с онкологией

Сейчас читают

«Он был маленький мужичок»: что известно об убийстве 9-летнего мальчика в Ленобласти
Россия вошла в топ-10 стран мира по среднему уровню IQ
Богатство наследника: доходы принца Уильяма вызвали гнев у его брата Гарри
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео