Путин назвал повышение производительности труда приоритетом для России

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 70 0

В условиях ограниченных кадровых ресурсов стране необходимо активнее внедрять автоматизированные решения.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рост эффективности труда становится одной из центральных задач для России на фоне нехватки работников в отдельных сферах экономики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания, посвященного экономическим вопросам.

«Повышение производительности труда — это приоритетная задача в условиях дефицита кадров в отдельных секторах и отраслях», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в условиях ограниченных кадровых ресурсов стране необходимо активнее внедрять автоматизированные решения, использовать промышленные роботизированные системы, а также расширять применение технологий искусственного интеллекта. По его словам, именно такие инструменты способны компенсировать дефицит персонала и обеспечить дальнейшее развитие отраслей.

«Здесь нужно более активно внедрять автоматические системы и промышленные роботоцифровые платформы и решения в области искусственного интеллекта», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что повышение эффективности экономики должно опираться на создание современных рабочих мест с достойным уровнем оплаты, а также на широкое использование автоматизации и цифровых технологий в производстве.

Кроме того, Путин призвал обеспечить последовательную реализацию мер, заложенных в плане структурных преобразований экономики до 2030 года. Он выразил ожидание, что первые ощутимые результаты выполнения этих решений будут заметны уже в ближайшее время, в том числе в текущем году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что инфляция в России к концу 2026 года должна снизиться до 5%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:29
«У меня через слово каждый раз»: Шура иронично поздравил россиян с Днем борьбы с матом
21:14
Цифровой обман: блогеры-сиамские близнецы оказались сгенерированными ИИ
21:01
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу
20:47
Избавление от стыда: Холли Берри выступила против дискриминации женщин зрелого возраста
20:38
Путин объяснил причины замедления роста валового внутреннего продукта в России
20:21
Путин назвал повышение производительности труда приоритетом для России

Сейчас читают

Фигурант дела об убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину
В Ленобласти мать скинула двоих детей с балкона и покончила с собой
«Он был маленький мужичок»: что известно об убийстве 9-летнего мальчика в Ленобласти
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео