Reuters сообщило о ликвидации летевшего к авианосцу ВС США дрона Ирана

Мария Гоманюк
Устройство Shahed-139 преодолевало расстояние в направлении авианосца «Авраам Линкольн».

Что известно о летевшем к авианосцу ВС США дроне Ирана

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Navy

Военные США сбили иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу Вооруженных сил государства в Аравийском море. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Дрон Shahed-139 летел в направлении авианосца «Авраам Линкольн» (Abraham Lincoln). Его сбил американский истребитель F-35.

До этого, 31 января, президент США Дональд Трамп сообщал, что иранская сторона проводит серьезные переговоры с Вашингтоном. Американский лидер уточнял, что уверен в отказе Тегерана от ядерного оружия. Он выражал надежду на соответствующий исход.

При этом, как писал 5-tv.ru, в свою очередь Иран выразил готовность отказаться от ядерной программы ради сделки с США. Тегеран допустил ее сворачивание в обмен на соглашение с Соединенными Штатами.

При этом американская сторона выражала обеспокоенность возможной угрозой для своих военных объектов, а также для союзников США — Израиля и Саудовской Аравии. В связи с этим Вашингтон усилил военное присутствие в регионе и допускал возможность силового давления на Иран.

Данная тема поднимется на переговорах, запланированных на 6 февраля в Стамбуле. В них примут участие спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, а также министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Кроме того, на встрече будут присутствовать высокопоставленные представители Турции, Катара и Египта.

