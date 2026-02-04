Не мигрень: о каких заболеваниях глаз говорят частые головные боли

Офтальмолог Казанцев: астенопия является наиболее частой причиной головных болей

Частые головные боли не всегда говорят о мигрени, проблемах с артериальным давлением или стрессе. Причиной может послужить ухудшение состояния глаз, а именно, развитие астенопии. Подробнее об этом aif.ru рассказал врач-офтальмолог Антон Казанцев.

Наиболее распространенная причина головных болей в офтальмологии — астенопия, или синдром зрительного утомления, когда боли в голове возникают из-за хронического перенапряжения глазных мышц.

К основным причинам астенопии можно отнести, когда для фокусировки на объект в дали требуется напряжение глаз, при этом происходит искажение изображения. Длительная работа за монитором или со смартфоном также способна усилить мышечное напряжение. Кроме того, неправильно подобранные очки или линзы вынуждают глаза перенапрягаться, чтобы компенсировать это несоответствие.

Головная боль при астенопии отличается тем, что возникает или резко усиливается после зрительной нагрузки, происходит в лобно-орбитальной области и сопровождается ощущением песка в глазах, покраснением, нечеткостью или двоением изображения к вечеру. Еще один признак — уменьшение головной боли после отдыха с закрытыми глазами.

При выявлении симптомов необходимо обратиться к специалисту за консультацией и дальнейшим исследованием.

Головная боль может быть следствием нарушения совместной работы глаз — бинокулярного зрения, когда глаза отклоняются от правильной совместной точки фиксации, и мозг воспринимает два разных изображения.

В этом случае можно говорить о таком диагнозе, как гетерофория (скрытое косоглазие), которое характеризуется скрытым отклонением глаза из-за перенапряжения мышц.

Также это может свидетельствовать о недостаточности конвергенции, когда долго не получается удерживать глаза в сведенном положении для работы вблизи.

Долгая зрительная нагрузка, периодическое двоение или «расплывчатость» текста, утомляемость глаз, затруднение с быстрым перефокусированием взгляда, напряженность в глазах и непроизвольный наклон головы для облегчения зрения говорят о наличии такого заболевания.

Однако в некоторых случаях головная боль может сигнализировать о серьезных патологиях глаз. Острый приступ закрытоугольной глаукомы можно распознать при внезапной интенсивной головной боли на одной стороне в области лба, виска и за глазным яблоком. При этом происходит затуманивание зрения, появляются радужные круги или ореолов вокруг источников света, краснеют глаза, а зрачок расширяется и не реагирует на свет.

О наличие воспалительных заболеваний сосудистой оболочки глаза (увеиты, иридоциклиты) говорит глубокая и ноющая головная боль, максимально ощутимая в периорбитальной области и за глазом. При этом происходит светобоязнь, слезотечение, покраснение глаза (часто вокруг роговицы), снижение остроты зрения и появление «плавающих помутнений» перед глазом.

Еще одно серьезное заболевание — вторичное повышение внутричерепного давления (например, при идиопатической внутричерепной гипертензии) при поражении зрительного нерва.

На это указывает давящая, усиливающаяся по утрам при кашле или натуживании головная боль. Также она может сопровождаться тошнотой, пульсирующим шумом в ушах, затуманленностью, двоением и болях в глазах во время движения.

Как подчеркнул эксперт, головная боль, связанная со зрительной нагрузкой, зачастую является следствием недиагностированных нарушений зрения, от усталости глазных мышц до серьезных патологий. Консультация офтальмолога и комплексная диагностика помогут выявить истинные причины боли и сохранить здоровье глаз.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, снижение частоты моргания ведет к ухудшению зрения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.